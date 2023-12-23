Український ведучий «24 Каналу» втік за кордон та заявив, що не повернеться

Олексій Печій своє рішення обґрунтував тим, що нібито Україні бракує «горизонтальної комунікації з західним суспільством»

У четвер, 22 грудня стало відомо, що ведучий «24 Каналу» Олексій Печій виїхав з України та заявив, що не повернеться

Про це повідомляє пресслужба медіахолдингу «Люкс», куди входить «24 Канал».

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Печій отримав акредитацію на Саміт ЄС, який тривав з 14 по 15 грудня. Проте після закінчення заходу журналіст «24 Каналу» не повернувся в країну.

Генеральний директор медіахолдингу «Люкс» Роман Андрейко заявив, що журналіст ухвалив це рішення, «усвідомлюючи всі наслідки своєї втечі».

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«Своїм вчинком ексведучий буквально спалив мости», – йдеться у повідомленні.

«Кажуть «не суди і не будеш осуджений». Час розсудить. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, мають це прийняти і ухвалити для себе рішення чи готові вони і надалі йому вірити», – наголосив Роман Андрейко.

Сам же Олексій Печій своє рішення обґрунтував тим, що нібито Україні бракує «горизонтальної комунікації з західним суспільством». І після Саміту ЄС він вирішив її налагоджувати. Також він запевнив, що займатиметься інформаційною боротьбою за Україну.