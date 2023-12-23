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Український ведучий «24 Каналу» втік за кордон та заявив, що не повернеться

Діана Гасюк
glavcom.ua
Український ведучий «24 Каналу» втік за кордон та заявив, що не повернеться
Олексій Печій запевнив, що займатиметься інформаційною боротьбою за Україну
фото з відкритих джерел

Олексій Печій своє рішення обґрунтував тим, що нібито Україні бракує «горизонтальної комунікації з західним суспільством»

У четвер, 22 грудня стало відомо, що ведучий «24 Каналу» Олексій Печій виїхав з України та заявив, що не повернеться
Про це повідомляє пресслужба медіахолдингу «Люкс», куди входить «24 Канал».

Печій отримав акредитацію на Саміт ЄС, який тривав з 14 по 15 грудня. Проте після закінчення заходу журналіст «24 Каналу» не повернувся в країну.

Генеральний директор медіахолдингу «Люкс» Роман Андрейко заявив, що журналіст ухвалив це рішення, «усвідомлюючи всі наслідки своєї втечі».

«Своїм вчинком ексведучий буквально спалив мости», – йдеться у повідомленні.

«Кажуть «не суди і не будеш осуджений». Час розсудить. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, мають це прийняти і ухвалити для себе рішення чи готові вони і надалі йому вірити», – наголосив Роман Андрейко.

Сам же Олексій Печій своє рішення обґрунтував тим, що нібито Україні бракує «горизонтальної комунікації з західним суспільством». І після Саміту ЄС він вирішив її налагоджувати. Також він запевнив, що займатиметься інформаційною боротьбою за Україну.

Український ведучий «24 Каналу» втік за кордон та заявив, що не повернеться фото 1
Український ведучий «24 Каналу» втік за кордон та заявив, що не повернеться фото 2
Теги: втеча кордон журналіст саміт

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