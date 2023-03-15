Скільки вбитих окупантами українців на Київщині досі не ідентифіковано: дані Нацполіції

Станом на сьогодні на Київщині знайдено 1374 тіла цивільних українців, яких було вбито під час активних бойових дій

У Київській області залишаються неідентифікованими 199 тіл українців, убитих під час навали російських окупантів навесні 2022 року. Про це повідомив начальник поліції столичної області Андрій Нєбитов, передає «Укрінформ».

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«У нас залишається 199 неідентифікованих людей. Загалом на сьогодні ми знайшли 1374 тіла цивільних українців, яких було вбито під час активних бойових дій», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що криміналісти разом із експертами ідентифікували вже близько трьох тисяч тіл убитих українців. Ще 2800 тіл залишаються досі не впізнаними і не ідентифікованими через відсутність порівняльного ДНК-матеріалу.

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Нагадаємо, 2 квітня 2022 року Збройні Сили України звільнили території Київської області від російських окупаційних військ.

До слова, триває 384-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.