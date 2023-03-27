Головна Думки вголос Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
search button user button menu button
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Брехня стала страшною зброєю в руках росіян

glavcom.ua
Цивілізований світ бачить всі злочини РФ
фото з відкритих джерел

Кремлівський новітній ірод породжує все нові вияви люті, жорстокості, немилосердя, підступності і лицемірства

Як кулі на полі бою можуть пролетіти повз, можуть зачепити, поранити, а можуть і смертельно вразити, так само чинить і брехня – найнебезпечніша зброя диявола. Найпершим брехуном був диявол, який на початку людської історії обдурив Адама і Єву щодо нешкідливості заборонених плодів.

Відтак, першоджерелом неправди є диявол. Про це свідчить і Євангеліє: «Він людиновбивцею був споконвіку і не стоїть в істині, бо істини немає в ньому. Коли він говорить неправду, від себе говорить, бо він неправдомовець і батько неправди» (Ін. 8: 44).

Брехня – це, мабуть, найбільш поширений гріх людства і, на превеликий жаль, дуже глибоко вкорінений. Немає на землі ані народу, ані країни, де б не зловживали неправдою. Величезна кількість брехні стається в світі щохвилини – і саме це тягне за собою множину бід і страждань. І нинішня війна – теж прямий наслідок брехні й неправди, обману й маніпуляцій, кривди й фальшу.

Ми з вами бачимо результат відвертої, цинічної і свідомої брехні, якою кривавий Кремль затопив свою країну, також нашу Україну, а зараз намагається в ній потопити і весь світ. Той кремлівський новітній ірод породжує все нові вияви люті, жорстокості, немилосердя, підступності і лицемірства. Вірусом лукавої брехні й ненависті він отруїв та ввів в оману багато людських душ, перетворивши їх на сліпців, черствих ненависників, своїх слуг.

Багато з них навіть не можуть пояснити причину своєї ненависті до нашого народу, нашої мови, нашої Церкви. Прикро, що деякі з цих ненависників прикриваються святими речами – вірою, Церквою. Щоправда, і релігія в них викривлена та спотворена брехнею. Вони вважають, що «приватизували» українські святині, вони розпоряджаються спадком нашого народу, ширять неправду в наших храмах чужою мовою, мовою окупантів, загарбників, вбивць нашого народу – мовою неправди і лукавства.

Як вони виконують Божі заповіді? Яким духом промовляють, коли проклинають інших? Як шанують батьків, як втілюють в життя християнські цінності і чесноти, зокрема любов до ближніх, до Батьківщини? Як вони поділяють біль нашого народу? Як вшановують загиблих, вбитих, закатованих голодоморами, репресіями, переслідуваннями? Як проводять в останню путь полеглих новітніх героїв, які пожертвували своїми життями, захищаючи нашу Батьківщину? Проти якого ворога і на чиєму боці вони воюють?..

Неправда є несумісною з Церквою, з істинною вірою і правдивим служінням! Досить служити неправді, час звільнятися від духовної окупації і кайданів брехні. Російська Церква давно вже підступно підмінена громадянською релігією, вона чужа духу Євангелія та змісту православної віри. Та «псевдовіра руського міра» промовисто характеризується їхніми справами, які свідчать про втрату християнських цінностей, миру, любові, живого зв’язку з Христом та Його Церквою.

Варто нагадати, що неправда, як і будь-яке зло, не володіє самодостатньою сутністю, воно є лише запереченням добра, запереченням чеснот, запереченням життя, а відтак – замість творення воно здатне лише на руйнування, якраз на те, чого прагне диявол. Ми, християни, повинні бути на боці добра і світла. За своєю природою правда є світлом, а брехня – лише її тінь. Не дозріє добрий врожай у тіні… Тож Священне Писання закликає: «Hе обманюйтесь: Бог зневаженим не буває. Що посiє людина, те й пожне» (Гал. 6: 7).

Читайте також: Лавру не віддамо! Митрополит Павло пішов війною проти держави
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: релігія війна зброя церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог вдарив по цивільній та критичній інфраструктурі на Полтавщині
Ворог вдарив по цивільній та критичній інфраструктурі на Полтавщині
1 березня, 20:29
Ракетний удар по Запоріжжю: загинула семимісячна дитина
Ракетний удар по Запоріжжю: загинула семимісячна дитина
4 березня, 11:58
Роботодавець зобов’язаний забезпечувати цивільний захист своїх працівників, у тому числі під час оповіщення про повітряну тривогу
Робота під час тривоги: Лубінець пояснив, чи мають співробітники право відмовитися
17 березня, 10:59
Влада Херсонщини терміново звернулась до громадян
Влада Херсонщини терміново звернулась до громадян
13 березня, 15:27
Російські окупанти перетворюють на руїни цілі міста
Скільки ракетних ударів завдала РФ по Україні за рік війни: шокуючі цифри
16 березня, 07:10
Глава церкви Кіпру митрополит Георгій
Новий архієпископ Кіпру довів Російську церкву до сказу
16 березня, 18:56
Росіяни вдаються до провокацій, щоб розшукати партизан на Луганщині
Росіяни вдаються до провокацій, щоб розшукати партизан на Луганщині
20 березня, 08:55
Скільки «Кинджалів» залишилось у РФ: названо цифри
Скільки «Кинджалів» залишилось у РФ: названо цифри
20 березня, 12:39
Підрив автомобіля в Маріуполі: стало відомо про стан топ-окупанта
Підрив автомобіля в Маріуполі: стало відомо про стан топ-окупанта
Сьогодні, 11:29

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Брехня стала страшною зброєю в руках росіян
Брехня стала страшною зброєю в руках росіян
Чи можуть українці бути зараз щасливими?
Чи можуть українці бути зараз щасливими?
Чому не всі молитви є угодними Богу
Чому не всі молитви є угодними Богу
Річниця повномасштабного вторгнення. Як церква зустріне 24 лютого
Річниця повномасштабного вторгнення. Як церква зустріне 24 лютого
Що ми маємо пам'ятати про Героїв Небесної Сотні
Що ми маємо пам'ятати про Героїв Небесної Сотні
День закоханих. Погляд церкви
День закоханих. Погляд церкви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
45K
Суд ув’язнив ухилянта, який відмовився від високої зарплати у війську
27K
Кому перерахують пенсії у квітні: названо категорії українців
22K
Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел
21K
Російська армія готується до нальоту 50 тис. українських дронів – Forbes
19K
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)

Новини

Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
Сьогодні, 12:17
Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Вчора, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
25 березня, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
25 березня, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
25 березня, 11:23

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту