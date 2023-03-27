Брехня стала страшною зброєю в руках росіян

Кремлівський новітній ірод породжує все нові вияви люті, жорстокості, немилосердя, підступності і лицемірства

Як кулі на полі бою можуть пролетіти повз, можуть зачепити, поранити, а можуть і смертельно вразити, так само чинить і брехня – найнебезпечніша зброя диявола. Найпершим брехуном був диявол, який на початку людської історії обдурив Адама і Єву щодо нешкідливості заборонених плодів.

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Відтак, першоджерелом неправди є диявол. Про це свідчить і Євангеліє: «Він людиновбивцею був споконвіку і не стоїть в істині, бо істини немає в ньому. Коли він говорить неправду, від себе говорить, бо він неправдомовець і батько неправди» (Ін. 8: 44).

Брехня – це, мабуть, найбільш поширений гріх людства і, на превеликий жаль, дуже глибоко вкорінений. Немає на землі ані народу, ані країни, де б не зловживали неправдою. Величезна кількість брехні стається в світі щохвилини – і саме це тягне за собою множину бід і страждань. І нинішня війна – теж прямий наслідок брехні й неправди, обману й маніпуляцій, кривди й фальшу.

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Ми з вами бачимо результат відвертої, цинічної і свідомої брехні, якою кривавий Кремль затопив свою країну, також нашу Україну, а зараз намагається в ній потопити і весь світ. Той кремлівський новітній ірод породжує все нові вияви люті, жорстокості, немилосердя, підступності і лицемірства. Вірусом лукавої брехні й ненависті він отруїв та ввів в оману багато людських душ, перетворивши їх на сліпців, черствих ненависників, своїх слуг.

Багато з них навіть не можуть пояснити причину своєї ненависті до нашого народу, нашої мови, нашої Церкви. Прикро, що деякі з цих ненависників прикриваються святими речами – вірою, Церквою. Щоправда, і релігія в них викривлена та спотворена брехнею. Вони вважають, що «приватизували» українські святині, вони розпоряджаються спадком нашого народу, ширять неправду в наших храмах чужою мовою, мовою окупантів, загарбників, вбивць нашого народу – мовою неправди і лукавства.

Як вони виконують Божі заповіді? Яким духом промовляють, коли проклинають інших? Як шанують батьків, як втілюють в життя християнські цінності і чесноти, зокрема любов до ближніх, до Батьківщини? Як вони поділяють біль нашого народу? Як вшановують загиблих, вбитих, закатованих голодоморами, репресіями, переслідуваннями? Як проводять в останню путь полеглих новітніх героїв, які пожертвували своїми життями, захищаючи нашу Батьківщину? Проти якого ворога і на чиєму боці вони воюють?..

Неправда є несумісною з Церквою, з істинною вірою і правдивим служінням! Досить служити неправді, час звільнятися від духовної окупації і кайданів брехні. Російська Церква давно вже підступно підмінена громадянською релігією, вона чужа духу Євангелія та змісту православної віри. Та «псевдовіра руського міра» промовисто характеризується їхніми справами, які свідчать про втрату християнських цінностей, миру, любові, живого зв’язку з Христом та Його Церквою.

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Варто нагадати, що неправда, як і будь-яке зло, не володіє самодостатньою сутністю, воно є лише запереченням добра, запереченням чеснот, запереченням життя, а відтак – замість творення воно здатне лише на руйнування, якраз на те, чого прагне диявол. Ми, християни, повинні бути на боці добра і світла. За своєю природою правда є світлом, а брехня – лише її тінь. Не дозріє добрий врожай у тіні… Тож Священне Писання закликає: «Hе обманюйтесь: Бог зневаженим не буває. Що посiє людина, те й пожне» (Гал. 6: 7).