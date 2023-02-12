Офіс генпрокурора пояснив, навіщо окупанти депортують українських дітей

Офіційно відомо про понад 16 тисяч примусово переміщених на територію РФ дітей

Росія від початку повномасштабної війни незаконно вивезла з України за офіційними даними понад 16 тис. дітей, проте реальна цифра може бути в десятки разів більшою. Окупанти незаконно перевозять неповнолітніх на територію Росії, щоб українські діти втратили свою ідентичність, і це є геноцидом. Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, передає LB.

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Белоусов пояснив, що наразі неможливо підтвердити всі випадки депортації дітей, так само, як і встановити точну кількість убитих мирних громадян.

«За офіційною інформацією, наразі ми маємо понад 16 тисяч примусово переміщених дітей на територію РФ… Вважаю, що їх набагато більше. Така ж ситуація щодо кількості загиблих. Офіційно 9,5 тисяч цивільних осіб були вбиті. Однак розуміємо, що їх в десятки разів більше. На жаль, зараз ми не можемо підтвердити усі випадки, тому даємо такі стримані цифри», – зазначив він.

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Керівник департаменту зазначив, що детальніше про кількість депортованих путінськими загарбниками дітей до країни-терористки РФ можна буде сказати після деокупації всіх українських територій. Проте вже зараз із упевненістю можна заявити, що дії РФ є геноцидом. З його слів, це найскладніший злочин, який буде доводитися в різних юрисдикціях. Наразі фахівці перебувають на тому етапі, коли з воєнних злочинів намагаються «скласти пазл та загальну картину геноциду».

«Як юристи ми оперуємо лише фактами, які точно можемо підтвердити. Але, як люди, розуміємо, що мова може йти про десятки, можливо, навіть сотні тисяч дітей, вивезених до Росії. Можливо, мільйон», – додав Білоусов.

Нагадаємо, Путін дозволив вивозити українських сиріт до Росії у прискореному режимі.

Раніше стало відомо, де окупанти утримують дітей-сиріт із Херсона.

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До слова, нещодавно Україна повернула 125 дітей, які були депортовані в Росію.