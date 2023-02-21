Хвилина мовчання: згадаймо медика Романа Бабича, який врятував сотні військових

Чоловік був на передовій ще з 2014 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Бабича.

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У боях з російськими окупантами, за правду та свободу України загинув інструктор і бойовий медик ЗСУ, Народний Герой України Роман Бабич на псевдо Диск, який урятував приблизно 600 військових.

Роман завжди хотів бути лікарем і допомагати людям. Він реалізував цю мрію: спочатку рятуючи життя військових в АТО, потім навчаючи першої невідкладної медичної допомоги цивільних. З початку повномасштабного вторгнення Роман не міг зробити інакше: відвіз свою сім'ю до відносно безпечного місця та пішов захищати рідних і Батьківщину.

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Роману Бабичу було 37 років фото з вдкритих джерел

Чоловік народився у Сумській області 1985 року. Здобув освіту за спеціальністю «лікар загальної практики» в Національному медичному університеті ім. Богомольця. Після навчання займався страхуванням життя, обіймав посаду директора департаменту страхової компанії.

Ветеран АТО до початку війни із родиною мешкав у Боярці Київської області.

Диск служив у 1-му механізованому батальйоні 93-ї гвардійської окремої механізованої бригади.

Роман Бабич за освітою був медиком фото з відкритих джерел

У вересні 2014 року Роман пішов добровольцем на захист кордонів на сході України, отримавши посаду начальника медичного пункту.

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Захисник був у найгарячіших точках – евакуював поранених та загиблих бійців з Донецького аеропорту, Авдіївки, Пісків, Водяного, Опитного, Тоненького, з опорних пунктів шахти «Бутівка».

У 2015 році Диск отримав нагороду «Народний Герой України». Того ж року чоловік демобілізувався.

Захисник також був нагороджений нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорта».

«Але найціннішою моєю нагородою є те, що всі хлопці з мого військового медпункту повернулися додому живими», – говорив Роман Бабич.

Навесні 2015 року завдяки волонтерам Роман був направлений на навчання до Естонії. Там на базі Національної академії оборони у місті Тарту для медиків та волонтерів з України провели поглиблений двотижневий курс з тактичної медицини. Навчили, як проводити тренінги з цього виду надання допомоги. Там він отримав сертифікат інструктора. За програмою, яку засвоїв в Естонії, навчав бійців четвертої, п'ятої, шостої хвиль мобілізації. А після повернення з війни став навчати цивільних.

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Після початку повномасштабного вторгнення військовий повернувся на війну. 25 січня Роман Бабич загинув. 1 лютого йому мало б виповнитись 38 років.

У чоловіка залишилась дружина, донька і син.