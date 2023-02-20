Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хвилина мовчання: згадаймо майданівця та сина відомого дисидента Василя Мармуса

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця та сина відомого дисидента Василя Мармуса
Мармус був десантником і загинув, звільняючи від окупантів Харківщину
фото з відкритих джерел

Коли почалась повномасштабна війна, чоловік не зміг залишатись осторонь та пішов служити добровольцем

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Мармуса.

Чоловік народився 1992 року в місті Чортків на Тернопільщині. Його батько Володимир був дисидентом, членом легендарної «Росохацької групи», яка в ніч на 22 січня 1973 року вивісила у Чорткові українські прапори.

Василь закінчив Чортківську школу №5. Навчався у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка та Прикарпатському військово-спортивному ліцеї. Захоплювався українською історією та музикою.

Він змалку навчився любити Україну та знав ціну нашої незалежності, адже виріс у знаній патріотичній сім’ї. Його батько, Володимир Мармус, відомий громадсько-політичний діяч, учасник національно-визвольних змагань, член легендарної «Росохацької групи», яка в ніч на 22 січня 1973 року вивісила у Чорткові українські прапори. За це його засудили до шести років позбавлення волі у колонії суворого режиму з наступним засланням на п'ять років.

Василь Мармус брав участь у Революції Гідності: був одним із перших, хто захищав наметове містечко на барикадах під час штурму правоохоронцями.

Коли почалась повномасштабна війна, він вирушив на війну добровольцем. Приєднався до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригаді.

30-річний десантник Василь Мармус загинув 12 вересня 2022 року, під час деокупації Харківської області.

Василь Мармус віддав своє життя за Батьківщину
Василь Мармус віддав своє життя за Батьківщину
фото з відкритих джерел

Усі, хто знав військового, в унісон твердять, що позитивнішої та кращої людини за нього – не знають. Він завжди з азартом брався за нові справи та все доводив до кінця. 

Веселий, життєрадісний, «душа компанії» – так характеризують бійця його друзі та близькі. Своє життя чоловік просто не уявляв без музики, тому навіть на передовій піднімав бойовий дух побратимів піснею. 

Загалом Василь грав на багатьох інструментах, зокрема, акордеоні, бандурі, губній гармоніці, неперевершено грав на тромбоні. Був учасником гурту «Октава», для якого написав різдвяну колядку «Свята ніч».

Від 2021 року був членом Тернопільської кінокомісії (мріяв створити філію у Чорткові). Зіграв роль енкаведиста в національному неігровому фільмі «Марія».

У 2022 році перед вторгненням окупантів Василь присвятив батькові Володимирові пісню «Брати по неволі».

Читайте також: Хвилина мовчання: згадаймо Героя України Андрія Верхогляда
Теги: пам'ять війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навіть із західною підтримкою, Україні буде важко здійснити операцію із повернення Криму
Що потрібно Україні для звільнення Криму і як уникнути катастрофи світова преса
2 лютого, 21:40
Віцеадмірал Олексій Неїжпапа анонсував удари по російському флоту
Командувач ВМС назвав цілі для українського флоту
21 сiчня, 11:08
Штаб-квартира ГРУ у Москві
NYT: «вибухові» подарунки для посадовців в Іспанії могли розсилати за вказівкою ГРУ
23 сiчня, 16:33
«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки потягів
«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки потягів
26 сiчня, 10:38
Внаслідок ракетної атаки загинули 46 людей, з них шестеро – діти
Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: що відомо станом на зараз
23 сiчня, 14:06
Олексій Резніков зазначив, що Україна не втрачає ініціативу на полі бою
Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення
2 лютого, 08:06
Від вогню артилерії противника постраждали райони понад 40 населених пунктів на Запоріжжі
Противник продовжує наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
30 сiчня, 18:37
Наступати окупанти можуть або символічно 24 лютого, або коли підсохне ґрунт
Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям
3 лютого, 13:03
86-річний Берлусконі вже не обіймає жодних в італійській владі
Хто винен у війні в Україні? Друг Путіна Берлусконі шокував заявою
13 лютого, 06:41

Суспільство

Хвилина мовчання: згадаймо майданівця та сина відомого дисидента Василя Мармуса
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця та сина відомого дисидента Василя Мармуса
ООН відновила виплати біженцям: як отримати
ООН відновила виплати біженцям: як отримати
Подекуди дощі, але тепло: прогноз погоди на 20 лютого
Подекуди дощі, але тепло: прогноз погоди на 20 лютого
20 лютого: що сьогодні відзначають, традиції та заборони
20 лютого: що сьогодні відзначають, традиції та заборони
Походи краще відкласти: у горах зберігається сніголавинна небезпека
Походи краще відкласти: у горах зберігається сніголавинна небезпека
Хвилина мовчання: згадаймо Героя України Андрія Кизила
Хвилина мовчання: згадаймо Героя України Андрія Кизила

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Китай анонсував «мирний план» для Росії та України
17K
Росія спробує зірвати візит Байдена у Європу: розвідка повідомила, як саме
13K
Розвідка повідомила, де Росія сховала свою бойову авіацію
12K
Нардепу вручили повістку на вулиці: комітет Ради викликав відповідальних за мобілізацію
4983
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: була загроза ракетної атаки
4965
20 лютого: що сьогодні відзначають, традиції та заборони

Новини

Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Сьогодні, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту