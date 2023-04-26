Хвилина мовчання: згадаймо Євгена Кобзаря, який ціною життя намагався врятувати побратима

Євген завжди був готовий за першим покликом прийти на допомогу

Захисник разом із іншим військовим кинувся на порятунок пораненому бійцю, проте ворожий снаряд наздогнав усіх трьох

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгена Кобзаря.

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Захищаючи рідну землю, 8 листопада 2022 року у бою на Бахмутському напрямку на Донеччині поліг боєць батальйону «Свобода» четвертої бригади оперативного призначення НГУ Євген Кобзар (позивний Калібан), якому було 32 роки.

Усе життя чоловік прожив у Києві. До війни захоплювався реконструкторським рухом та промисловим альпінізмом. Євген був одним із найбільших авторитетів клубу середньовічного бою «Путивль». Добре розумівся на деталях спорядження середньовічного воїна, специфіці озброєння, тактиці тогочасного бою.

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А ще він працював дитячим аніматором на святах. І кращого Миколая чи Санту важко було знайти. Він любив дарувати людям свято, і не лише найменшим.

У лютому 2022 року разом із колегами-альпіністами він взявся закривати вітражі Київського вокзалу від можливих наслідків ворожих обстрілів.

З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік приєднався до добровольчого формування територіальної громади «Свобода». Захисник пройшов найгарячіші точки бойового шляху – річка Борова, Воронове, Зайцеве, Бахмутський напрямок.

«Він був людиною-оркестром», – згадують побратими.

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Євген володів усіма можливими видами зброї, освоїв керування дроном, їздив на БТР. І завжди був готовий за першим покликом прийти на допомогу побратиму.

Під час бою 8 листопада біля Курдюмівки він разом із побратимом Олегом Морозовим (позивний Геша) кинувся на порятунок пораненому бійцю 30-ї бригади, знаючи про те, що територія прострілювалася. Але бажання допомогти було сильнішим. На жаль, снаряд ворожого ПТУРу наздогнав усіх трьох.

Калібан назавжди лишився в пам’яті побратимів молодим, усміхненим, щирим. І справжнім воїном.

У захисника лишилися батьки, донька, сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.