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    Суспільство

    Київський Молодий театр отримав статус національного

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    Таке рішення було прийнято з метою підтримки і розвитку українського театрального мистецтва - Київський Молодий театр отримав статус національного
    Таке рішення було прийнято з метою підтримки і розвитку українського театрального мистецтва

    Надалі театр буде називатися «Київський національний академічний Молодий театр»

    Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання театрально-видовищному закладу культури «Київський академічний Молодий театр» статусу національного. Відповідний указ №199/2019 від 7 травня опублікований на сайті глави держави.

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    «Надати театрально-видовищному закладу культури «Київський академічний Молодий театр» статус національного і надалі іменувати його - театрально-видовищний заклад культури «Київський національний академічний Молодий театр», - ідеться в документі.

    Зазначається, що таке рішення прийнято з метою підтримки і розвитку українського театрального мистецтва та враховуючи вагомий внесок Молодого театру у справу національного культурного відродження.

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