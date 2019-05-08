Київський Молодий театр отримав статус національного



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Таке рішення було прийнято з метою підтримки і розвитку українського театрального мистецтва

Надалі театр буде називатися «Київський національний академічний Молодий театр»

Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання театрально-видовищному закладу культури «Київський академічний Молодий театр» статусу національного. Відповідний указ №199/2019 від 7 травня опублікований на сайті глави держави.

«Надати театрально-видовищному закладу культури «Київський академічний Молодий театр» статус національного і надалі іменувати його - театрально-видовищний заклад культури «Київський національний академічний Молодий театр», - ідеться в документі.

Зазначається, що таке рішення прийнято з метою підтримки і розвитку українського театрального мистецтва та враховуючи вагомий внесок Молодого театру у справу національного культурного відродження.