Незалежний театр «Мізантроп» з України їде на наймасштабніший фестиваль мистецтв у світі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вистава «Король Убю» гратиметься англійською мовою

Вже підписано контракт на показ 10 вистав з 2 по 10 серпня у рамках вільної програми

Незалежний театр «Мізантроп» їде з виставою «Король Убю» на Edinburgh Festival Fringe, найвизнаніший та наймасштабниший фестиваль мистецтв у світі.

Як повідомили у театрі, вже підписано контракт на показ 10 вистав з 2 по 10 серпня у рамках вільної програми.

У колективі наголосили, що це чудова можливість розказати всьому світу про незалежний, сучасний театр України і поділитися своїм мистецтвом з глядачами з понад 40 країн світу.

Особливістю програми Фріндж, є його повна свобода. Тут можна зустріти, як маститі світові театральні колективи, так і вуличних циркових артистів: кожен знаходить своє місце і свого глядача.

Вистава «Король Убю» гратиметься англійською мовою. Актори вже розпочали роботу над вивченням перекладу.

У новітній історії український театр лише одного разу брав участь у цьому фестивалі понад 10 років тому.

«Через низку причин, в першу чергу економічного характеру, український театр перебуває в деякій ізоляції. Гастролі українських театральних колективів в Європі річ дуже рідкісна, а гастролі провідних світових колективів в Україні взагалі не трапляються», - розповів керівник театру «Мізантроп» Дмитро Саратовський.

«Нам здається, що ці зв’язки треба починати налагоджувати. Маємо надію , що одна з наших найсміливіших та найактуальніших вистав за п’єсою засновника театру абсурду Альфреда Жарі могла б гідно представити сучасний український театр на такому визначному культурному форумі, як Единбурзький театральний фестиваль. Це б допомогло розширити рамки наших можливостей і стало б ковтком свіжого повітря для нашого суспільства вцілому», - зазначив Саратовський.

Також Саратський звернувся «до усіх прихильників сучасного театру із проханням про допомогу». Він зауважив, що «така неймовірна подорож коштує чималих грошей», тому «хоча ми дуже горда організація, та нам не соромно просити, бо мета гідна і важлива».

Завдяки платформі «Спільнокошт» колектив хоче зібрати частину загальної суми, що піде на фестивальний та гарантійний внесок за аренду театру, а також на промо та проживання і харчування для групи.

У колектива лишилось меньше 50 днів, щоб зробити свою мрію на крок ближче.

Ви також можете підтримати театр у досягнені мети. Для цього потрібно перейти за посиланням https://biggggidea.com/project/teatr-mizantrop-de-na-edinburzkij-teatralnij-festival/ , зареєструватись і за бажанням зробити свій довільний внесок. Але особливо щедрим донорам «Мізантроп» підготував ексклюзивні подарунки: від мерчу або фотосесії з акторами театру у декораціях «Короля Убю» - до історичної подорожі у Единбург із трупою театру.