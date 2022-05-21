Кім показав наслідки ракетного удару по будівельній базі в Миколаєві (відео)

За словами Кіма, «росіяни не хочуть, аби українці щось будували»

Російські війська ударили ракетами по базі будівельної компанії в Миколаєві. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Миколаєва Віталій Кім.

«От так ось ракетним ударом вдруге вже бл*дь базу будівельної компанії «демілітаризували» ці п**араси рашисти», – сказав Кім.

У п'ятницю 20 травня окупанти вгатили по Миколаївщині й Одещині. Мешканці Миколаєва почали чути запах аміаку й занепокоїлись, що міг трапитись витік. Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім заспокоїв, що загрози немає.

Наголосимо, що на Миколаївщині протягом дня лунає повітряна тривога. Бажано не покидати укриття.