  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Кім показав наслідки ракетного удару по будівельній базі в Миколаєві (відео)

    Кім показав наслідки ракетного удару по будівельній базі в Миколаєві (відео)
    фото: скріншот з відео

    За словами Кіма, «росіяни не хочуть, аби українці щось будували»

    Російські війська ударили ракетами по базі будівельної компанії в Миколаєві. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Миколаєва Віталій Кім.

    «От так ось ракетним ударом вдруге вже бл*дь базу будівельної компанії «демілітаризували» ці п**араси рашисти», – сказав Кім.

    У п'ятницю 20 травня окупанти вгатили по Миколаївщині й Одещині. Мешканці Миколаєва почали чути запах аміаку й занепокоїлись, що міг трапитись витік. Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім заспокоїв, що загрози немає.

    Наголосимо, що на Миколаївщині протягом дня лунає повітряна тривога. Бажано не покидати укриття.

    Теги: росія окупанти війна українці Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кім показав наслідки ракетного удару по будівельній базі в Миколаєві (відео)