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    Суспільство

    Клімкін розповів, яку політичну партію збирається будувати

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    Я не хочу позиціонуватися так: &laquo;лівий центр&raquo;, &laquo;правий центр&raquo;, нелідерська ідеологія - це дещо інше, - Павло Клімкін - Клімкін розповів, яку політичну партію збирається будувати
    Я не хочу позиціонуватися так: «лівий центр», «правий центр», нелідерська ідеологія - це дещо інше, - Павло Клімкін

    Якщо українська політика не доросла до нелідерських команд, то ми їй допоможемо, - Павло Клімкін

    Голова МЗС Павло Клімкін заявив, що збирається побудувати в Україні нелідерську політичну партію.  Про це міністр сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

    За словами Клімкіна, він вірить, що «ця історія має класний шанс в Україні».

    «Ми трохи по-різному розуміємо термін «ідеологічно». Я, наприклад, якраз не хочу позиціонуватися так: «лівий центр», «правий центр». Ідеологія ж не в цьому. Нелідерська - це дещо інше. Якщо українська політика не доросла до нелідерських команд, то ми їй допоможемо», - запевняє політик.

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    В іншому випадку, за словами Клімкіна, можна і капусту садити.

    «Садити капусту - це прекрасно! Можна ще, до речі, багато чого вирощувати. Мене от буквально кілька днів тому намагалися переконати почати просувати в Україні біодинаміку», - розповів дипломат.

    Як повідомлялося, 11 липня Клімкін вирішив брати участь у «нелідерському» політичному проєкті.

    Більше читайте: Глава МЗС Павло Клімкін: Садити капусту - це прекрасно!
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    МЗС Павло Клімкін історія міністр політика
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