Клімкін розповів, яку політичну партію збирається будувати



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Я не хочу позиціонуватися так: «лівий центр», «правий центр», нелідерська ідеологія - це дещо інше, - Павло Клімкін

Якщо українська політика не доросла до нелідерських команд, то ми їй допоможемо, - Павло Клімкін

Голова МЗС Павло Клімкін заявив, що збирається побудувати в Україні нелідерську політичну партію. Про це міністр сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Клімкіна, він вірить, що «ця історія має класний шанс в Україні».

«Ми трохи по-різному розуміємо термін «ідеологічно». Я, наприклад, якраз не хочу позиціонуватися так: «лівий центр», «правий центр». Ідеологія ж не в цьому. Нелідерська - це дещо інше. Якщо українська політика не доросла до нелідерських команд, то ми їй допоможемо», - запевняє політик.

В іншому випадку, за словами Клімкіна, можна і капусту садити.

«Садити капусту - це прекрасно! Можна ще, до речі, багато чого вирощувати. Мене от буквально кілька днів тому намагалися переконати почати просувати в Україні біодинаміку», - розповів дипломат.

Як повідомлялося, 11 липня Клімкін вирішив брати участь у «нелідерському» політичному проєкті.