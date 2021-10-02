Легендарний Василь Зінкевич уперше за багато років дасть концерт у Києві

Концерт Зінкевича «Скрипка грає» відбудеться вже цієї неділі у Палаці «Україна»

Легендарний співак, Герой України, Народний артист Василь Зінкевич уперше за багато років виступить у Палаці «Україна». Концерт заплановано на неділю, 3 жовтня.

Дійство має назву «Скрипка грає». Відбудеться воно за участі скрипаля-віртуоза Василя Попадюка з Канади та авторки-виконавиці Kristina V, яка вже підкорила своїм співом українську діаспору в США.

Розпочнеться захід о 18:00.

У афіші зазначено також, що через карантинні обмеження вхід на концерти можливий тільки для тих меломанів, які мають документ про вакцинацію або ПЛР-тест.

Нагадаємо, Народний артист Василь Зінкевич зі своїм шлягером «Музика моя» увійшов до збірки ТОП-100 золотих хітів Незалежної України, яка була презентована «Главкомом» до 30-річчя Незалежності нашої держави.

У період свята Незалежності Народний артист України Анатолій Говорадло заявив, що є більш достойні люди, ніж Софія Ротару, які мали б цьогоріч отримати відзнаку «Національна легенда України». «Івасюк, Зінкевич, Ліна Костенко і ще багато імен дійсно достойних людей, але не Соня Ротару, яка за 30 років незалежності записала аж одну україномовну пісню, може називатись «національною легендою», – зазначив він.

Василь Зінкевич — один з виконавців легендарної пісні «Червона рута», яка стала однією з найбільш відомих українських композицій. Цю пісню на музику Володимира Івасюка співак виконав разом з Назарієм Яремчуком. Зінкевич знявся у багатьох музичних фільмах і присвятив понад 50 років свого життя творчої діяльності. У тому числі — у складі легендарного ансамблю «Смерічка».

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