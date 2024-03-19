Кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі: перелік

На кладовищі можуть здійснюватися перепоховання видатних борців за незалежність України у XX столітті

Міністерство у справах ветеранів надало роз'яснення щодо того, хто має право бути похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК). Про це йдеться на сайті Мінветеранів.

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Зазначається, що ч. 1 ст. 15-1 Закону України «Про поховання та похоронну справу» визначено вичерпний перелік осіб, хто має право бути похований на Національному військовому меморіальному кладовищі. А саме:

військовослужбовці, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,

повні кавалери ордена Богдана Хмельницького, ордена «За мужність», ордена княгині Ольги,

які, брали участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки,

Герої України, яким з 2014 року вручили орден «Золота Зірка».

ветерани війни: учасники бойових дій – АТО, ООС, широкомасштабне вторгнення Росії:

особи з інвалідністю внаслідок війни – АТО, ООС, широкомасштабне вторгнення Росії.

Окрім того, на кладовищі можуть здійснюватися перепоховання видатних борців за незалежність України у XX столітті. Особи, що мають право бути похованими на НВМК, урна з прахом яких похована в колумбарній ніші на інших кладовищах, можуть бути перепоховані в колумбарії на Національному військовому меморіальному кладовищі в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів.

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Як повідомлялось, 15 березня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району на Київщині.

Нагадаємо, уряд затвердив порядок використання 515 млн грн, передбачених у держбюджеті на 2024 рік на будівництво та функціонування Національного військово-меморіального кладовища.

Зауважимо, Міністерство у справах ветеранів України планувало розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.

До слова, депутати Київради ухвалили постанову про звернення до президента України та уряду щодо заходів для розв'язання питання влаштування Національного військового меморіального кладовища і Київського міського військового кладовища саме у столиці.