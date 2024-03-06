Військовий-гей розповів, як його орієнтацію сприйняли побратими

Віктор Пилипенко служить в армії з 2014 року. За його словами, камінг-аут він зробив приблизно у 2018-2019 році

«Сержант побачив веселкову наліпку на моєму телефоні і прямо запитав…»

Військовий медик запасу і відкритий гей Віктор Пилипенко розповів, що підрозділ, у якому він донедавна служив, сприйняв його природу нормально, хоча і була спроба від одного сержанта «присоромити» його. Про те, як до його сексуальної орієнтації поставилися рідні та чи зустрічав він ще відкритих геїв у війську Пилипенко розповів в інтерв'ю «Главкому».

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Віктор Пилипенко служить в армії з 2014 року. За його словами, камінг-аут він зробив приблизно у 2018-2019 році. Батьки сина не зреклися, навпаки, матір сприйняла орієнтацію сина спокійно, а батько примирився за місяць.

«Була лише невеличка частка тих, хто погидував мною. Переважно це були різні покидьки та алкаші, які зникли з мого життя. Я був першим відкритим геєм у армії, що стала на захист країни», – зауважив військовий.

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За його словами, у підрозділі, в якому Пилипенко донедавна служив, його прийняли цілком нормально. Під час оборони Києва він не зізнавався побратимам щодо своєї орієнтації, але всі про це дізналися після привселюдної розмови із сержантом.

«Сержант побачив веселкову наліпку на моєму телефоні. Прямо запитав, чи я гей. Відповів йому ствердно, мовляв, так. Кажу йому: тебе це ї*е? А він мені у відповідь: ну, це ж неправильно. Ти ж там в ж*пу… Парирував його випад запитанням про анальний секс із дівчиною. Чи практикує він таке. Мені у відповідь сказали так. Взяв людину на понт. Та й кажу на завершення: то чого ж ти тоді до мене причепився?», – розповів військовий.

Пилипенко зауважив, що після цього жоден побратим до нього з цим питанням не підходив і проблем також не виникало, так як розмова була привселюдною.

Підрозділ, у якому ще не так давно служив Пилипенко, сприйняв його природу нормально фото: прес-служба 72 ОМБР імені Чорних Запорожців

Щодо того, чи є ще в підрозділі геї, Віктор Пилипенко відповів ствердно. До слова, з одним з ним він навіть мав стосунки, але розірвав їх після того як дізнався, що військовий бере гроші в борг часто і не віддає.

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«Були й такі, що від усіх все приховували. На війні ж розумієте, як воно є. Ти постійно в дії. Перебуваєш у маленькій бульбашці свого взводу або роти», – зауважив Пилипенко.

Також військовий додав, що мав ще стосунки із бісексуалом, проте вони теж були короткочасними, адже його партнер боявся відкритості і не сприймав себе справжнього.

Нагадаємо, УПЦ Київського патріархату анулювала нагороду військовому Віктору Пилипенко, який здійснив камінг-аут.

УПЦ подякували Пилипенку за його військові заслуги, утім, підкреслили, що не розділяють «його гріховних уподобань і агітацію ЛГБТ» і анулювали указ № 27468 про нагороду, посилаючись на «відкриту пропаганду гріховної ідеології та заперечення існування Бога».