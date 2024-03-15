Кабмін офіційно затвердив розташування Національного військового кладовища

Національне військове меморіальне кладовище розташовуватиметься на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району

Раніше уряд затвердив порядок використання 515 млн грн на будівництво та функціонування Національного військово-меморіального кладовища

Кабінет міністрів затвердив документ, який чітко визначає розташування Національного військового меморіального кладовища на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Створення такого кладовища має дуже велике значення для нашої країни, і тому в центрі уваги нашого уряду. Ми завжди маємо пам’ятати тих, хто віддав своє життя за Україну у війні за нашу свободу та незалежність», – зазначив він.

Нагадаємо, уряд затвердив порядок використання 515 млн грн, передбачених у держбюджеті на 2024 рік на будівництво та функціонування Національного військово-меморіального кладовища.

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Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів України планувало розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.

До слова, депутати Київради ухвалили постанову про звернення до президента України та уряду щодо заходів для розв'язання питання влаштування Національного військового меморіального кладовища і Київського міського військового кладовища саме у столиці.