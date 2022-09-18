Коли може запрацювати Реєстр зброї: влада назвала терміни і умови

В умовах війни більш ніж вдвічі зросла кількість людей, які підтримують легалізацію вогнепальної зброї

Єдиний реєстр зброї можуть запустити вже у жовтні, але є умова

Міністерство внутрішніх справ вже у жовтні може запустити Єдиний реєстр зброї. Це станеться у разі, якщо народні депутати не ухвалять найближчим часом законопроєкт №5708 «Про право на цивільну вогнепальну зброю». Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко в інтерв’ю «Укрінформу».

Посадовець розповів, що відомство запустить Єдиний реєстр зброї шляхом внесення відповідних змін до відомчих підзаконних нормативних актів.

«Реєстр наразі перебуває в дослідній експлуатації, процедури і процеси, які автоматизує система, тестуються. Якщо відповідного закону найближчим часом прийнято не буде, шляхом внесення змін до відомчих підзаконних нормативних актів, до кінця жовтня запускаємо Єдиний реєстр зброї у промислову експлуатацію вже з тим набором сервісів, які готові та можливі на цей час», – сказав він.

За словами Бондаренка, громадяни зможуть «бачити у Реєстрі інформацію про себе, розуміти актуальність строків щодо документів, отримувати нові сервіси тощо».

Система документуватиме повний життєвий цикл зброї – від її імпорту чи виробництва до продажу та знищення. За його словами, це сприятиме створенню умов запобігання її незаконному обігу.

У Реєстрі буде передбачено створення електронного кабінету власника зброї, через який особа може подавати заявку на придбання та зберігання зброї, зміну місця зберігання, проводити актуалізацію даних та здійснювати інші обов’язкові процедури.

Там вказуватиметься інформація про одиницю зброї, її реєстраційний номер, зразок відстріляної кулі, а також ПІБ особи, дату та місце народження, фото.

Нагадаємо, ще у липні Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що українці можуть вільно купувати короткоствольну зброю вже з наступного року. Передбачалося, що відповідне законодавство буде ухвалено впродовж літа-осені.

Раніше «Дія» опублікувала результати опитування щодо легалізації зброї в Україні.

Також повідомлялося, що в умовах війни більш ніж вдвічі зросла кількість людей, які підтримують легалізацію вогнепальної зброї в Україні.