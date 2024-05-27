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Журналіст, про зникнення якого у ТЦК заявила «Українська правда», вийшов на зв’язок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Журналіст, про зникнення якого у ТЦК заявила «Українська правда», вийшов на зв’язок
Дєнков повернувся в інфопростір після доби без зв’язку
фото: Facebook/Дмитро Дєнков

Головна редакторка «Української правди» Мусаєва заявила, що співробітники ТЦК Білгород-Дністровського добу «утримували» редактора Дєнкова. Він запевнив, що тепер з ним «все гаразд»

Головний редактор «Економічної правди» Дмитро Дєнков заявив, що незабаром долучиться до підрозділу Сил оборони. Про це він повідомив у Facebook після доби перебування у ТЦК.

Дєнков повернувся в інфопростір після доби без зв’язку та заявив про мобілізацію.

«Ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім. Це кращий для мене варіант», – написав він.

Раніше головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва заявила, що співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області близько доби «утримують» головного редактора «Економічної правди», «не даючи йому змоги вийти на зв'язок з рідними».

Головний редактор «Економічної правди» Дмитро Дєнков заявив, що незабаром долучиться до підрозділу Сил оборони
Головний редактор «Економічної правди» Дмитро Дєнков заявив, що незабаром долучиться до підрозділу Сил оборони
скріншот

За інформацією редакції, Дєнкова «затримали, забрали телефон і всі засоби зв’язку», він близько доби не виходив на зв’язок.

«Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського», – повідомила Мусаєва.

Нагадаємо, посадовця Приморського районного територіального центру комплектування (РТЦК) та соціальної підтримки (СП) Одеси викрито на багатомільйонній схемі.

До слова, Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки викликав 34 працівників Чернігівського драмтеатру, зокрема акторів та технічний персонал. Після відвідування ТЦК деякі з працівників уже вирушили на військові навчання, тому театр змушений призупинити роботу на невизначений термін.

Теги: війна військомат мобілізація журналіст ТЦК

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