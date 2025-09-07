Головна Країна Суспільство
Колишній офіцер НАТО став волонтером для України

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Колишній офіцер НАТО став волонтером для України
Гранд Каміні у музеї ткацтва в Кролевці
Коли Гранд Каміні дізнався про початок повномасштабної війни, відчув обов’язок підтримати українських військових

Волонтер із Німеччини, колишній військовий Гранд Каміні приїхав до Кролевця, що на Сумщині, аби познайомитися з місцевою культурою. З 28 лютого 2022 року він почав допомагати Україні. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Я був, фактично, єдиною машиною, яка їхала зі Словаччини в Україну через Ужгород. Я думаю, приблизно 100 кілометрів суцільного затору було з боку України у напрямку до Словаччини. Це було моє перше враження, звичайно. А потім я переїхав через Карпати вночі, йшов сильний сніг, і вже близько опівночі я прибув на головний вокзал і пішов до Українського Червоного Хреста. Там у мене був одяг, ліки, продукти з високою поживністю тощо. Усе це я передав Українському Червоному Хресту», – розповів волонтер.

«На своєму авто возив поранених із Києва та підвозив солдатів до Ірпеня, перевозив також невелику зброю, боєприпаси, продукти, ліки для військових. І навіть там усе виглядало хаотично, але це був неймовірно організований хаос, я б так сказав. Як колишній військовий я був вражений. Дух, завзятість, рішучість і цілеспрямованість усіх цих фантастичних хлопців і дівчат, які тоді боролися за Україну, справді надихали», – додає доброчинець.

Гранд говорить: рішення допомагати було миттєвим. Він 27 років служив офіцером у складі НАТО, і коли дізнався про початок повномасштабної війни, відчув обов’язок підтримати українських військових.

Гранд Каміні у музеї ткацтва в Кролевці на Сумщині.
Гранд Каміні у музеї ткацтва в Кролевці на Сумщині.
«У моєму регіоні тоді було багато людей, які збирали допомогу – зимовий одяг, продукти тощо. Я знав їх особисто, бо мав широкі знайомства. У них було кілька складів, я буквально вже за 24 години поїхав туди. У мене був «комбі», і я його завантажив. І так все почалося. Це була самостійна акція, без сторонньої допомоги, окрім тих, хто передавав речі. Як колишній військовий ти завжди маєш схильність підтримати своїх, незалежно від того, де вони. А особливо, коли знаєш, що вони на правильному боці – на боці життя, свободи і демократії», – говорить волонтер.

Відтоді привозить гуманітарні вантажі та підтримує українських військових, розповідає Гранд Каміні. У німецькому Рімбаху об'єднав команду однодумців. Разом із міською радою організували збір коштів і регулярно відправляють допомогу до України.

«У мене є друзі та підтримка в США, Англії, Франції, Італії. Разом із міською радою вирішили відкрити спеціальний банківський рахунок для допомоги Україні. Я також відкрив ще один приватний рахунок для цих цілей. Обидва публікуються в розсилці, а також у місцевих і регіональних газетах. З часом з’явилося багато статей про наші поїздки з гуманітарною допомогою. У кожній публікації вказуються реквізити рахунку. Перед кожною поїздкою я повідомляю, кому саме ми допомагаємо і що саме потрібно. Так, звісно, за три з половиною роки початковий ентузіазм людей знизився – це зрозуміло й природно. Але ядро підтримки залишилось, і воно зростає. Зараз я підтримую контакт приблизно з 300 людьми через цю розсилку», – розповів волонтер.

Нині Гранд Каміні продовжує приїздити до України кожні кілька тижнів. Чоловік додає: за три з половиною роки вдалося підтримати сотні українців. Під час першої поїздки привіз до Німеччини жінок і дітей, яких розмістили у Рімбаху. Допомагав і лікарні в Конотопі, туди передали карету швидкої допомоги з Португалії.

Колишній офіцер НАТО став волонтером для України: історія Гранда Каміні

«Це був мій обов’язок. Мій обовʼязок – допомогти Україні. Я перебуваю в такому становищі, що можу запропонувати цю допомогу. І не бачу жодної причини цього не робити. І продовжуватиму», – додав Гранд Каміні.

Раніше чеська ініціатива Darek pro Putin («Подарунок для Путіна») передала Україні гелікоптер Black Hawk UH-60. Для його купівлі було оголошено збір.

Також у Донецькій області внаслідок атаки російського дрона загинула 69-річна волонтерка з Великої Британії, яка передавала гуманітарну допомогу. Її тіло вже кілька місяців не можуть повернути родичам, оскільки жінка загинула у зоні бойових дій. 

