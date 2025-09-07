Колишній офіцер НАТО став волонтером для України

Коли Гранд Каміні дізнався про початок повномасштабної війни, відчув обов’язок підтримати українських військових

Волонтер із Німеччини, колишній військовий Гранд Каміні приїхав до Кролевця, що на Сумщині, аби познайомитися з місцевою культурою. З 28 лютого 2022 року він почав допомагати Україні. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Я був, фактично, єдиною машиною, яка їхала зі Словаччини в Україну через Ужгород. Я думаю, приблизно 100 кілометрів суцільного затору було з боку України у напрямку до Словаччини. Це було моє перше враження, звичайно. А потім я переїхав через Карпати вночі, йшов сильний сніг, і вже близько опівночі я прибув на головний вокзал і пішов до Українського Червоного Хреста. Там у мене був одяг, ліки, продукти з високою поживністю тощо. Усе це я передав Українському Червоному Хресту», – розповів волонтер.

«На своєму авто возив поранених із Києва та підвозив солдатів до Ірпеня, перевозив також невелику зброю, боєприпаси, продукти, ліки для військових. І навіть там усе виглядало хаотично, але це був неймовірно організований хаос, я б так сказав. Як колишній військовий я був вражений. Дух, завзятість, рішучість і цілеспрямованість усіх цих фантастичних хлопців і дівчат, які тоді боролися за Україну, справді надихали», – додає доброчинець.

Гранд говорить: рішення допомагати було миттєвим. Він 27 років служив офіцером у складі НАТО, і коли дізнався про початок повномасштабної війни, відчув обов’язок підтримати українських військових.

Гранд Каміні у музеї ткацтва в Кролевці на Сумщині. фото: suspilne.media

«У моєму регіоні тоді було багато людей, які збирали допомогу – зимовий одяг, продукти тощо. Я знав їх особисто, бо мав широкі знайомства. У них було кілька складів, я буквально вже за 24 години поїхав туди. У мене був «комбі», і я його завантажив. І так все почалося. Це була самостійна акція, без сторонньої допомоги, окрім тих, хто передавав речі. Як колишній військовий ти завжди маєш схильність підтримати своїх, незалежно від того, де вони. А особливо, коли знаєш, що вони на правильному боці – на боці життя, свободи і демократії», – говорить волонтер.

Відтоді привозить гуманітарні вантажі та підтримує українських військових, розповідає Гранд Каміні. У німецькому Рімбаху об'єднав команду однодумців. Разом із міською радою організували збір коштів і регулярно відправляють допомогу до України.

«У мене є друзі та підтримка в США, Англії, Франції, Італії. Разом із міською радою вирішили відкрити спеціальний банківський рахунок для допомоги Україні. Я також відкрив ще один приватний рахунок для цих цілей. Обидва публікуються в розсилці, а також у місцевих і регіональних газетах. З часом з’явилося багато статей про наші поїздки з гуманітарною допомогою. У кожній публікації вказуються реквізити рахунку. Перед кожною поїздкою я повідомляю, кому саме ми допомагаємо і що саме потрібно. Так, звісно, за три з половиною роки початковий ентузіазм людей знизився – це зрозуміло й природно. Але ядро підтримки залишилось, і воно зростає. Зараз я підтримую контакт приблизно з 300 людьми через цю розсилку», – розповів волонтер.

Нині Гранд Каміні продовжує приїздити до України кожні кілька тижнів. Чоловік додає: за три з половиною роки вдалося підтримати сотні українців. Під час першої поїздки привіз до Німеччини жінок і дітей, яких розмістили у Рімбаху. Допомагав і лікарні в Конотопі, туди передали карету швидкої допомоги з Португалії.

Колишній офіцер НАТО став волонтером для України: історія Гранда Каміні

«Це був мій обов’язок. Мій обовʼязок – допомогти Україні. Я перебуваю в такому становищі, що можу запропонувати цю допомогу. І не бачу жодної причини цього не робити. І продовжуватиму», – додав Гранд Каміні.

