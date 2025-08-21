Головна Країна Події в Україні
ЗСУ показали, як росіянин у переписці скиглив через відсутність виплат

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
ЗСУ показали, як росіянин у переписці скиглив через відсутність виплат
фото: 225-й ОШП

У переписці він скаржився: «Ні зарплати, ні бойових другого місяця немає, ні виплат… Я буду писати в прокуратуру»

Бійці 225-го окремого штурмового полку показали листування з телефону ліквідованого російського штурмовика Івана Нестеренка, де він скиглить про відсутність виплат та грозиться писати в прокуратуру, передає «Главком».

Зазначається, що у березні 2025 року Іван підписав контракт, спокусившись на обіцянки швидких виплат. Але вже у травні його ліквідували на Сумщині.

«Якщо тим, хто пішов на війну в попередні роки, ще щось і платять, то нових штурмовиків використовують як витратний матеріал, кидають на забій і списують раніше, ніж вони отримують обіцяні виплати», – зазначають у полку.

Сили оборони знайшли його переписку з представницею військової бюрократії на ім'я Наталія. У ній він скаржився: «Ні зарплати, ні бойових другого місяця немає, ні виплат… Я буду писати в прокуратуру».

У відповідь отримував лише стандартні фрази: «Уточнюємо вже, в понеділок відповідь по вам буде», «Запитайте у комбата». У цьому ж листуванні окупант повідомив, що дістав поранення від дрона.

А на його відчайдушне питання: «Коли (будуть гроші – «Главком»)? Коли війна закінчиться?» – відповіді так і не було.

«Це як реклама азартних ігор, яка приваблює простотою й великими виграшами, а на ділі втрачаєш все. росіяни добре знаються на маніпуляціях і саме так набирають до армії Іванів, яких убивають ще до будь-яких обіцяних виплат», – підсумували у полку.

До слова, українські розвідники перехопили розмову російських окупантів, в якій один з них стверджує, що Росія стає схожою на КНДР. Росіяни не хочуть помирати за Путіна. 

У перехопленій розвідниками розмові росіянин безрадісно запідозрив, що Росія стає схожою на КНДР. Росіяни почали побоюватися, що, окрім присутності на їхній території північнокорейських солдатів, сама РФ невдовзі перетвориться на КНДР.

При цьому схоже, що, попри всі старання кремлівської пропаганди, особливого бажання помирати за свого «царя» у росіян чомусь немає.

Теги: росія війна гроші росіяни

