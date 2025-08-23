На Донеччині російський дрон вбив волонтерку з Великої Британії

Тіло жінки не можуть евакуювати, бо вона загинула в зоні бойових дій

У Донецькій області внаслідок атаки російського дрона загинула 69-річна волонтерка з Великої Британії, яка передавала гуманітарну допомогу. Її тіло вже кілька місяців не можуть повернути родичам, оскільки жінка загинула у зоні бойових дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал ВВС.

69-річна британка Енні Льюїс Мерффі прибула до України з гуманітарною місією 4 червня. Волонтерка приїхала від організації Aid Ukraine.

Енні Мерффі доручили передати автомобіль Aid Ukraine UK у Львові, але вона наполягла, що самотужки довезе авто до Краматорська. Організатори повідомили, що не мали з волонтеркою зв’язку протягом п’ятьох наступних днів, оскільки вона не розкрила свого місця перебування. Востаннє жінка виходила на зв’язок з організацією 10 червня.

Згодом у звіті Краматорського районного відділу поліції з’явилася згадка Мерффі, в якій вказується, що волонтерка отримала «травми, несумісні з життям» внаслідок атаки російського дрона між 11 та 12 червня. Зазначається, що тіло жінки «залишається в зоні активних бойових дій, що унеможливлює проведення евакуаційних заходів», а також передачу тіла судмедекспертам.

«Згідно з інформацією, отриманою організацією Аid Ukraine від місцевої поліції після смерті пані Льюїс Мерффі, 11 червня вона сама виїхала на Бахмутське шосе, яке називають «зоною смерті» через близькість до лінії фронту. Вона припаркувала свою машину на узбіччі дороги, коли її та транспортний засіб було знищено ударом дрона», – повідомив ВВС.

Керівниця благодійної організації заявила, що докази, переглянуті її командою, «на 1001 відсоток» підтверджують смерть Енні Мерффі, і смерть розслідується як воєнний злочин.

Родина загиблої звернулася до української влади з проханням надати свідоцтво про смерть Енні Мерффі, проте через те, що її тіло не можуть евакуювати, неможливо отримати відповідні документи. Родина Мерффі також звернулася до МЗС Великої Британії по допомогу, проте там заявили, що це питання виходить за межі його юрисдикції. Водночас речник міністерства заявив, що МЗС підтримує родину британки та підтримує зв’язок з місцевою владою.

Наразі Енні Мерфі перебуває у статусі зниклої безвісти.

До слова, на війні в Україні загинув відомий волонтер і бойовий медик із Великої Британії Пітер Фуше. Спершу Фуше був волонтером, допомагав створювати польовий шпиталь у Броварах під Києвом. Згодом доброволець пройшов декілька медичних тренінгів і долучився до територіальної оборони. Було також засновано благодійний фонд Project Konstantin (названий на честь одного з полеглих побратимів британця), який забезпечує швидку евакуацію солдатів після отримання поранень на полі бою.

Раніше у Вінниці померла найстарша волонтерка міста – 95-річна Олена Владимирець. Три роки тому жінка почала волонтерити разом із 67-річною донькою. Вона пережила Голодомор та дві війни, а коли донька взялася виготовляти окопні свічки, охоче долучилася до справи.