Путін обговорив переговори щодо України з Ердоганом

Путін поділився з Ердоганом своїми оцінками саміту Росія-США

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Як заявили у Кремлі, під час розмови вони обговорили мирні переговори щодо України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Згідно із заявою, російська сторона висловила «задоволення» допомогою, яку надає Туреччина в проведенні переговорів між представниками Росії та України в Стамбулі.

Крім того, під час розмови вони обговорили двосторонні відносини, включаючи розвиток торговельно-інвестиційних зв’язків. У Кремлі також повідомили, що Путін поділився з Ердоганом своїми оцінками саміту Росія-США, який відбувся на Алясці.

За підсумками розмови, сторони домовилися про продовження особистих контактів.

До слова, речниця білоруського самопроголошеного президента Наталія Ейсмонт заявила, що Білорусь готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна, якщо це буде потрібно для досягнення миру.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився проти проведення майбутніх переговорів щодо України на території Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Туска у соцмережі Х.

«Будапешт? Не всі можуть це пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце», – йдеться у дописі.

Як відомо, Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Тоді президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним. Стало відомо, що і Володимир Путін погодився провести двосторонню зустріч із президентом Зеленським.

Низка лідерів вже запропонували свої країни, які можуть виступити майданчиком для саміту Путіна та Зеленського. Серед запропонованих варіантів: Австрія, Угорщина, Швейцарія та навіть Білорусь.

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер запропонував Відень як майданчик для мирних переговорів.