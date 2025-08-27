Чехи придбали вертоліт завдяки пожертвам 20 тис. людей

Чеська ініціатива Darek pro Putin («Подарунок для Путіна») передала Україні гелікоптер Black Hawk UH-60. Для його купівлі було оголошено збір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на волонтерів.

Борт вдалося придбати завдяки пожертвам 20 тис. людей. Зазначається, що долучилися до ініціативи й словаки.

фото: X/Dárek pro Putina

«Гелікоптер Black Hawk UH-60 Čestmír перебуває в Україні. Дякуємо всім, хто повірив у це і зробив свій внесок. Вас було понад 20 тис. Сьогодні Чеська Республіка стала першою країною у світі, громадяни якої подарували Україні вертоліт. І багато словаків теж допомогли. Для нас це було честю», – йдеться в заяві.

Волонтери також показали фото переданого вертольота.

Вертоліт придбали завдяки пожертвам 20 тис. людей фото: X/Dárek pro Putina

Нагадаємо, у березні стало відомо, що чеська ініціатива Dárek pro Putina зібрала кошти на закупівлю гелікоптера UH-60 Black Hawk для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

До слова, Українці є більш прийнятними сусідами для чехів, ніж росіяни. До початку повномасштабної війни все було навпаки.