Зеленський назвав головні мішені окупантів під час нічної атаки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський назвав головні мішені окупантів під час нічної атаки
Президент відреагував на нічну атаку РФ
фото: ДСНС Франківщини

Зеленський: На кожен російський удар потрібна реальна відповідь

Президент Володимир Зеленський повідомив, що уночі росіяни атакували в Україні цивільну інфраструктуру, енергетичні об’єкти, транспортний вузол, гаражний кооператив та житловий сектор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Зараз усі необхідні екстрені служби, енергетики, залізничники працюють для ліквідації наслідків російського удару. Черговий масований удар, загалом 526 засобів ураження, серед них більш ніж 500 ударних дронів і 24 ракети. Основні мішені – цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти, транспортний вузол, навіть гаражний кооператив та, як уже стало звичним для росіян, житловий сектор», – йдеться у заяві.

Зеленський назвав головні мішені окупантів під час нічної атаки фото 1

Зеленський наголосив, що цієї ночі у різних регіонах країни пошкоджені десятки житлових будинків, триває ліквідація пожеж. «Очевидно, що це показові російські удари. Путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію», – зазначив він.

Зеленський назвав головні мішені окупантів під час нічної атаки фото 2

«Саме про необхідність сильних заходів тиску будемо говорити з партнерами цими днями. Вже за кілька годин – Данія, саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь», – підкреслив президент.

Зеленський назвав головні мішені окупантів під час нічної атаки фото 3

Зауважимо,  що у ніч на 3 вересня окупанти здійснили масовану атаку дронів на Україну. Основний напрямок удару – Луцьк, Львів, Івано-Франківщина, Знам'янка (Кіровоградщина), Донеччина. Загалом, під час удару, виявлено та здійснено супровід 526 засобів повітряного нападу.

У Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежу, що виникла після влучання, вже ліквідовано.

За повідомленням міського голови міста Хмельницький, в результаті російської атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків. Зокрема, у місті громадський транспорт курсуватиме з відхиленнями у графіках руху. 

Зокрема, цієї ночі ворог вкотре завдав ударів по залізничній інфраструктурі. Внаслідок атаки четверо працівників отримали некритичні уламкові поранення. Залізничників госпіталізували до медичного закладу, їхній стан медики оцінюють як задовільний.

До слова, у ніч проти 3 вересня російська терористична армія атакувала Луцьк. Внаслідок чого горіло два гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.

Водночас в Івано-Франківській області ціллю окупантів став обʼєкт інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа. А у Львові окупанти частково зруйнували одне зі складських приміщень.

