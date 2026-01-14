Головна Країна Суспільство
Коломойський висміяв результати обшуків НАБУ у Тимошенко

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Коломойський висміяв результати обшуків НАБУ у Тимошенко
Коломойський назвав обшуки НАБУ у Тимошенко «жалюгідною пародією»
НАБУ та САП повідомили про підозру Юлії Тимошенко

Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував обшуки у лідерки парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tsn.ua.

«За 40 тис. стільки кіпішу, що літню жінку потурбували? Так що, вона не має права? За 65 років вона не нажила 40 тис. (доларів, – «Главком»)? Думаю, вона трохи більше нажила. Декларація в неї є? Так чого вони приперлися до неї? Ще й «підозру» дали?», – сказав Коломойський.

Бізнесмен назвав обшуки «жалюгідною пародією».

Нагадаємо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Водночас очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що звинувачення НАБУ і САП проти неї є «безпідставними». Нардепка розповіла, що обшуки в офісі політсили відбулися близько 21:00. За її словами, слідчі дії проводили «30 озброєних чоловіків», які не мали рішення суду та «показали лише випуску з Єдиного реєстру».

Теги: Юлія Тимошенко Ігор Коломойський НАБУ

