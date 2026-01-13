НАБУ: Голову парламентської фракції викрили на пропозиції хабарів депутатам
НАБУ стверджує, що неназваний посадовець начебто намагався підкупити представників інших парламентських об'єднань, пропонуючи їм гроші за певне голосування
НАБУ та прокурори САП задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту, пише «Главком» із посиланням на повідомлення Національного антикорупційного бюро.
Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.
Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Детальнішу інформацію щодо інциденту в НАБУ обіцяють надати згодом.
В той же час депутат Олексій Гончаренко стверджує, що викрито голову фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко. «Юлія Тимошенко. Вела перемовини з декількома депутатами про перехід або неформальне долучення до фракції «Батьківщина» за гроші. Хтось з депутатів записував і передав матеріали в НАБУ», – таку інформацію поширив Гончаренко.
Як відомо, національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі про корупцію в Мінрегіоні. Слідство підозрює колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова та ще п’ятьох осіб.
Фігурантів справи підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.
Нагадаємо, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов також підозрюється у незаконному збагаченні. Зазначається, що експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню».
До слова, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України та забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за «потрібне» голосування.
