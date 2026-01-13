Головна Країна Кримінал
НАБУ: Голову парламентської фракції викрили на пропозиції хабарів депутатам

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
НАБУ: Голову парламентської фракції викрили на пропозиції хабарів депутатам
фото з відкритих джерел

НАБУ стверджує, що неназваний посадовець начебто намагався підкупити представників інших парламентських об'єднань, пропонуючи їм гроші за певне голосування

НАБУ та прокурори САП задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту, пише «Главком»  із посиланням на повідомлення Національного антикорупційного бюро.

Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Детальнішу інформацію щодо інциденту в НАБУ обіцяють надати згодом.

В той же час депутат Олексій Гончаренко стверджує, що викрито голову фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко. «Юлія Тимошенко. Вела перемовини з декількома депутатами про перехід або неформальне долучення до фракції «Батьківщина» за гроші. Хтось з депутатів записував і передав матеріали в НАБУ», – таку інформацію поширив Гончаренко.

Як відомо, національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі про корупцію в Мінрегіоні. Слідство підозрює колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова та ще п’ятьох осіб. 

Фігурантів справи підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Нагадаємо, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов також підозрюється у незаконному збагаченні. Зазначається, що експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню».

До слова, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України та забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за «потрібне» голосування. 

НАБУ: Голову парламентської фракції викрили на пропозиції хабарів депутатам
НАБУ: Голову парламентської фракції викрили на пропозиції хабарів депутатам
