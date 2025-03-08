ІSW: Росіяни посилюють наступи на фронті на тлі призупинення військової допомоги

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні

Армія РФ посилює наступальні операції на фронті, щоб отримати додаткові прибутки поки призупинення військової допомоги США для України триває. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська ще більше посилюють наступальні операції в окремих прифронтових районах, ймовірно, щоб отримати вигоду з будь-яких негайних і довгострокових наслідків на полі бою внаслідок припинення допомоги США Україні», – йдеться у звіті.

Останніми тижнями росіяни активізували наступальні операції на Куп’янському, Часівояворівському, Торецькому напрямках. Вони продовжують витіснення українських військ з Курської області та захоплення Покровська Донецької області.

ISW порівнює теперішній період наступу російських військ, з тим коли вони використовували дефіцит військової техніки України через затримку допомоги США навесні 2024 року, щоб досягти значних успіхів на Донеччині та розпочати наступальну операцію на Харківщині.

«Кремль, ймовірно, має намір використати очікувану нестачу військової техніки в Україні, щоб отримати додаткові прибутки, якщо призупинення військової допомоги США триватиме», – йдеться у повідомленні.

Аналітики ISW наводять слова заступника голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Він 5 березня заявив, що поставки американської зброї в Україну «швидше за все відновляться», але «головним завданням» Росії залишається «завдання максимальної шкоди» Україні «на землі» протягом цього обмеженого вікна.

«Схоже, що російські війська ще більше посилюють наступальні операції проти українських військ у Курській області та в напрямку Часів Яр і, ймовірно, мають намір використати найближчі наслідки припинення допомоги США, зокрема, обміну розвідданими, для досягнення російських оперативних цілей у цих районах», – зазначили аналітики.

Раніше Аналітики ISW повідомляли, що російські офіційні особи можуть скористатись призупиненням військової допомоги США та обміну розвідданими з Україною, щоб поширити наратив, що спрямований на неправдиве зображення перемоги Росії як «неминучої».