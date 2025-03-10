Спецпосланець Віткофф спантеличив заявою щодо обмеження розвідданих для України

Раніше США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних

У Дональда Трампа заявили про прогрес у переговорах щодо миру в Україні». Також Стів Віткофф розʼяснив ситуацію щодо доступу до розвідувальної інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Al Jazeera.

Так, спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати очікують істотного прогресу на переговорах щодо України цього тижня і сподіваються на підписання угоди щодо найважливіших корисних копалин.

«Я думаю, що ми їдемо туди з надією на те, що доб'ємося істотного прогресу», – сказав Віткофф.

За його словами, на зустрічах України та США цього тижня також буде обговорюватись обмін розвідданими. Водночас він зауважив, що Сполучені Штати ніколи не закривали доступ до розвідувальної інформації для захисту, якого потребують українці.

Нагадаємо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних. Реткліфф зазначив, що із нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після отримання листа, адресованого президентові США Дональду Трампу.

Водночас, за словами джерела Sky News, обмін розвідданими повністю не припинився, джерело називає цей процес «вибірковим».

Американська технологічна компанія Maxar, яка постачала Україні супутникові розвідувальні дані, заявила у п'ятницю, 7 березня про призупинення доступу до своїх знімків для України. Компанія припинила доступ до знімків у відповідь на розпорядження Білого дому. Агенство повідомляє, що компанія заблокувала доступ до своїх супутникових знімків для України, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила обмін розвідданими з Києвом.