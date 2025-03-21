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«Ми чекаємо від партнерів тиску на РФ». Зеленський відреагував на нічну атаку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Ми чекаємо від партнерів тиску на РФ». Зеленський відреагував на нічну атаку
Внаслідок масованих ударів окупантів по Одещині сталися пожежі в торговому центрі, магазинах, пошкоджена багатоповерхівка
фото: Суспільне Одеса

«Саме спільний тиск на Росію, посилення санкцій та оборонної підтримки нашої держави – це шлях до припинення такого терору»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку росіян. Як передає «Главком», про це йдеться на офіційних сторінках президента у соцмережах.

Так, звечора Росія атакувала регіони України понад двома сотнями ударних дронів та дронів-імітаторів. Були також і керовані авіабомби. Одещина, Запоріжжя, Сумщина, Київщина, Хмельниччина, Чернігівщина постраждали від обстрілів.

Внаслідок масованих ударів окупантів по Одещині сталися пожежі в торговому центрі, магазинах, пошкоджена багатоповерхівка. Троє дітей дістали поранення. У Запоріжжі через російські авіабомби травмовані шестеро людей, серед яких 4-річна дитина. Пошкоджені звичайні будинки та автомобілі. У цих та в усіх інших регіонах постраждалим допомагають. 

«Саме спільний тиск на Росію, посилення санкцій та оборонної підтримки нашої держави – це шлях до припинення такого терору й затягування Росією війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію. І це те, що дозволить спрацювати дипломатії», – заявив Зеленський.

Очільник держави подякував всім партнерам, які це розуміють і продовжують допомагати Україні, та кожному й кожній у Силах оборони за постійний захист наших людей.

Нагадаємо, ввечері 20 березня росіяни вчергове обстріляли Одесу. У місті сплахнули пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що близько дев'ятої вечора небо над Одесою розірвали сирени повітряної тривоги. Згодом містяни почули серію потужних вибухів. Внаслідок ворожої атаки зайнялись масштабні пожежі.

В Одеській області внаслідок російської атаки постраждали троє підлітків, палала цивільна інфраструктура.

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Теги: війна Володимир Зеленський Одещина Запоріжжя

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