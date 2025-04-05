Путін одночасно говорить про мир і готує новий наступ – NBC News

Путін наказав мобілізувати 160 000 військових на строкову службу – найбільшу кількість за останні 14 років

Головна мета господаря Кремля – перезавантажити відносини зі США, залишивши Україну осторонь

Президент РФ Володимир Путін намагається нормалізувати відносини зі США, при цьому уповільнюючи мирні переговори та продовжуючи атакувати Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

У виданні нагадали, що цього тижня Путін відправив до Вашингтона для дипломатичних переговорів одного зі своїх близьких соратників – Кирила Дмитрієва, найвищого посадовця Кремля, який відвідав США після вторгнення Росії в Україну.

У той же час Путін наказав мобілізувати 160 000 військових на строкову службу – найбільшу кількість за останні 14 років. При цьому російські безпілотники продовжують нічні бомбардування мирних жителів України, а сам господа Кремля, ймовірно, планує весняний наступ.

«Ці подвійні підходи чудово ілюструють стратегію Росії, на думку деяких західних зовнішньополітичних фахівців. Вони кажуть, що Путін веде повільні переговори з президентом Дональдом Трампом, щоб продовжувати просування на полі бою в Україні, водночас роблячи ставку на досягнення нормалізації відносин із дружнім Білим домом», – пише NBC News.

Із посиланням на експертів, у виданні зазначили, що головна мета Путіна – перезавантажити відносини зі США, залишивши Україну осторонь і продовжуючи війну. А мирні ініціативи – лише димова завіса.

Нагадаємо, президент України вважає, що у найближчі тижні або місяці є шанси змусити росіян припинити вогонь.

Як повідомлялося, на переговорах в Саудівській Аравії Росія відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об’єктах.

До слова, представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію.