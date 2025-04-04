Нічна атака на Дніпро. Росіяни пошкодили обласну раду (фото)
Лукашук зауважив, що відповідні служби Дніпропетровської обласної ради докладають усіх зусиль, аби оперативно усунути наслідки удару
Уночі проти 4 квітня РФ атакувала Дніпро. Внаслідок чого пошкоджено будівлю обласної ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
«Головне, що минулося без загиблих. А все понівечене ми відновимо, відремонтуємо, приведемо до ладу», – йдеться у повідомленні.
Микола Лукашук зауважив, що відповідні служби Дніпропетровської обласної ради докладають усіх зусиль, аби оперативно усунути наслідки удару та забезпечити безперебійну роботу ДОР.
«Звична тактика росіян – тиснути терором. На таке здатні лише нелюди», – наголосив очільник Дніпропетровської обласної ради.
Нагадаємо, що російська армія в ніч на 4 квітня завдала удару дронами по місту Дніпро. Через ворожу атаку є постраждалі.
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