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Нічна атака на Дніпро. Росіяни пошкодили обласну раду (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нічна атака на Дніпро. Росіяни пошкодили обласну раду (фото)
У Дніпрі під час нічної атаки дронів було пошкоджено обласну раду
фото: Telegram/Микола Лукашук

Лукашук зауважив, що відповідні служби Дніпропетровської обласної ради докладають усіх зусиль, аби оперативно усунути наслідки удару

Уночі проти 4 квітня РФ атакувала Дніпро. Внаслідок чого пошкоджено будівлю обласної ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

«Головне, що минулося без загиблих. А все понівечене ми відновимо, відремонтуємо, приведемо до ладу», – йдеться у повідомленні.

Нічна атака на Дніпро. Росіяни пошкодили обласну раду (фото) фото 1
фото: Telegram/Микола Лукашук

Микола Лукашук зауважив, що відповідні служби Дніпропетровської обласної ради докладають усіх зусиль, аби оперативно усунути наслідки удару та забезпечити безперебійну роботу ДОР.

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Росіяни пошкодили обласну раду Дніпра
фото: Telegram/Микола Лукашук

«Звична тактика росіян – тиснути терором. На таке здатні лише нелюди», – наголосив очільник Дніпропетровської обласної ради.

Нагадаємо, що російська армія в ніч на 4 квітня завдала удару дронами по місту Дніпро. Через ворожу атаку є постраждалі. 

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Теги: Дніпро війна

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