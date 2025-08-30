Андрія Парубія вбито у Львові: нардеп назвав мотив вбивці

Андрій Парубій був застрелений сьогодні, 30 серпня у Львові

Вбивця підійшов до Андрія Парубія посеред вулиці, вистрілив та втік з місця злочину

Сьогодні, 30 серпня у Львові сталось жахливе вбивство. Невідома особа під маскою кур'єра служби доставки застрелила колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Народний депутат Микола Княжицький розповів, що Парубія вбили за його проукраїнську позицію, інформує «Главком».

«Вбито було, тому це російська помста за його позицію. Тут навіть немає жодних сумнівів. Він дуже активним був в Комітеті з питань оборони. Парубій вважав своєю місією – допомагати армії та дуже активно в Комітеті оборони працював. У нього була послідовницька державна позиція завжди», – каже Княжицький.

❗️ Андрія Парубія раніше вже намагалися вбити біля готелю «Київ», – нардеп Княжицький



Він запевняє, що напад пов’язаний з діями Росії.



«Парубія вбили за проукраїнську позицію», – додав він. pic.twitter.com/nqN8B176GD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 30, 2025

Вбивство Андрія Парубія у Львові

Зауважимо, сьогодні 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Повідомляється, що постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Андрія Парубія, вистрілив та поїхав.

За повідомленням правоохоронців, близько опівдня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі міста.

З місця події вже опубліковано перші кадри.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

Також повідомлялось, що Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України VI-IX скликань Андрія Парубія за частиною першою статті 115 КК України. У місті введено спеціальну операцію «Сирена».