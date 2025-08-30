Головна Країна Політика
search button user button menu button

Андрія Парубія вбито у Львові: нардеп назвав мотив вбивці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Андрія Парубія вбито у Львові: нардеп назвав мотив вбивці
Андрій Парубій був застрелений сьогодні, 30 серпня у Львові
фото: Офіс Генпрокурора

Вбивця підійшов до Андрія Парубія посеред вулиці, вистрілив та втік з місця злочину

Сьогодні, 30 серпня у Львові сталось жахливе вбивство. Невідома особа під маскою кур'єра служби доставки застрелила колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Народний депутат Микола Княжицький розповів, що Парубія вбили за його проукраїнську позицію, інформує «Главком».

«Вбито було, тому це російська помста за його позицію. Тут навіть немає жодних сумнівів. Він дуже активним був в Комітеті з питань оборони. Парубій вважав своєю місією – допомагати армії та дуже активно в Комітеті оборони працював. У нього була послідовницька державна позиція завжди», – каже Княжицький.

Вбивство Андрія Парубія у Львові

Зауважимо, сьогодні 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Андрія Парубія вбито у Львові: нардеп назвав мотив вбивці фото 1

Повідомляється, що постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Андрія Парубія, вистрілив та поїхав.

За повідомленням правоохоронців, близько опівдня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі міста. 

З місця події вже опубліковано перші кадри.

Андрія Парубія вбито у Львові: нардеп назвав мотив вбивці фото 2

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

Також повідомлялось, що Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України VI-IX скликань Андрія Парубія за частиною першою статті 115 КК України. У місті введено спеціальну операцію «Сирена».

Читайте також:

Теги: Андрій Парубій прокуратура Львів вбивство смерть розслідування стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Питання про подальше перебування митника на посаді вирішуватимуть після завершення слідства
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Досудове розслідування триває
На Львівщині затримано підозрюваного у вбивстві пенсіонерки
10 серпня, 08:59
Олександр Гришин загинув у віці 47 років
У Росії під колесами електрички загинув коментатор пропагандистського телеканалу
5 серпня, 13:43
Чоловік понесе покарання за те, що застрелив собаку на Київщині
На Київщині чоловік застрелив сусідського собаку: що йому загрожує
13 серпня, 14:52
Кличко назвав звинувачення нового генерального прокурора «інформаційним димом»
Після серії корупційних скандалів Кличка прорвало: нова заява мера
14 серпня, 12:30
Контррозвідка СБУ затримала агентів-виконавців ще у лютому 2025 року, з того часу тривали комплексні заходи
СБУ викрила агентів воєнної розвідки Росії, які коригували обстріли Києва
19 серпня, 14:14
Військовослужбовець із Вінниці Михайло Савчук дивиться на зруйнований будинок.
Доки військовий лікувався після поранення, невідомі знесли його будинок
24 серпня, 20:15
Стрілок слухав російську музику
Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у школі у США
28 серпня, 02:32
Стрілянина відбулась близько дев`ятої ранку за місцевим часом
У США сталася стрілянина в школі: є загиблі та поранені
27 серпня, 20:24

Політика

Андрія Парубія вбито у Львові: нардеп назвав мотив вбивці
Андрія Парубія вбито у Львові: нардеп назвав мотив вбивці
Що Андрій Парубій казав та писав перед вбивством
Що Андрій Парубій казав та писав перед вбивством
У Львові невідомий застрелив Андрія Парубія: фото ймовірного вбивці
У Львові невідомий застрелив Андрія Парубія: фото ймовірного вбивці
«Росія вбиває дітей ракетами й дронами». Заява Свириденко в Радбезі ООН
«Росія вбиває дітей ракетами й дронами». Заява Свириденко в Радбезі ООН
Справа «Укрзалізниці»: за нардепа Бондаря внесено заставу
Справа «Укрзалізниці»: за нардепа Бондаря внесено заставу
Генштаб прокоментував інформацію про масове переведення фахівців із ППО до піхоти
Генштаб прокоментував інформацію про масове переведення фахівців із ППО до піхоти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
13K
«За проїзд передаємо»: українці відреагували на поїздку Зеленського в автобусі (фото)
6343
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
5868
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
5715
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія

Новини

У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Сьогодні, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua