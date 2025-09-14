Головна Світ Соціум
Через атаки БпЛА росіяни місяцями живуть без інтернету – Financial Times

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Через атаки БпЛА росіяни місяцями живуть без інтернету – Financial Times
Відключення інтернету посилює відчуття пригнічення в російському суспільстві
Влітку цього року, через атаки безпілотників по Росії, відключення інтернету тривали від кількох годин до кількох тижнів

Росіяни все частіше відчувають на собі наслідки дій власної влади, яка, намагаючись захиститися від атак українських безпілотників, масово відключає інтернет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Згідно з даними, одна година без інтернету обходиться Росії в $557,1 млн, або 46,4 млрд рублів. У самій Москві цей збиток сягає $115,1 млн. Як пише видання, влітку цього року відключення тривали від кількох годин до кількох тижнів. Кількість випадків відключення мобільного зв’язку в липні та серпні перевищила 2000, що більш ніж утричі більше, ніж у червні.

Директор Товариства захисту Інтернету Михайло Клімарьов констатував, що «війна нарешті дійшла до Росії», і відключення зв'язку – це спосіб захисту від атак. Окупанти часто вимикають мобільний інтернет поблизу військових об'єктів. Наприклад, у Нижньогородській області, де розташовано багато оборонних заводів, інтернет відсутній уже понад два місяці поспіль.

Вимкнення інтернету значно ускладнює життя росіян: вони не можуть користуватися навігаторами та послугами доставки, а також розраховуватися банківськими картками. Центробанк Росії навіть повідомив, що в липні обсяг готівки в обігу в країні зріс на $2,2 млрд, назвавши проблеми з платежами «тимчасовими перебоями».

Financial Times робить висновок, що відключення інтернету посилює відчуття пригнічення в російському суспільстві, оскільки Кремль посилює контроль над цифровою сферою та активізує військову пропаганду.

До слова, у ніч на 7 вересня Сили безпілотних систем вдарили по нафтоперекачувальній станції «Второво» у Володимирській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді. 

«НПС «Второво», Транснефть (Пєнкіно, Володимирівська обл., РФ)трошки попсулася. Нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП (московський кільцевий нафтопродуктопровід)», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, підрозділи Збройних Сил України в ніч на 7 вересня завдали ударів по низці важливих військових та нафтових об'єктів на території Російської Федерації. Операція була направлена на зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістики.

До слова, Російській Федерації вистачить її рентабельних підтверджених запасів нафти на 25 років.

