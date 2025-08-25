Головна Країна Події в Україні
На Черкащині мобілізований загинув під час відправки до навчального центру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Черкащині мобілізований загинув під час відправки до навчального центру
41-річний керівник Кіровоградської обласної федерації брейк-дансу Євген Кушнір
фото: Facebook/Євген Кушнір

Мобілізований помер від отриманих травм

У місті Сміла Черкаської області загинув військовозобов’язаний під час перевезення до навчального центру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

Зазначається, що 22 серпня зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних. Під час руху автомобіля солдат запасу Євген Кушнір нібито самовільно відчинив бокові двері та вискочив на ходу на проїжджу частину, отримавши множинні травми.

Військовослужбовці надали первинну допомогу і викликали швидку. Постраждалого доставили до медичного закладу, однак 24 серпня він помер від отриманих травм. За фактом трагедії поліція відкрила провадження та розслідує обставини події.

«Додатково повідомляємо, що Кушнір Євген Михайлович перебував 21 серпня 2025 року без військово-облікових документів. Під час перевірки його за допомогою єдиного державного реєстру військовозобов'язаних було встановлено: громадянин Кушнір Є. М. мав відстрочку від призову на військову службу з 27.06.2025 року (на підставі здобувач рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України «Про освіту») проте 11.07.2025 Кропивницьким ОМТЦК та СП відстрочка анульована (так як здобуває повторний рівень освіти), тож підстав на відстрочку Кушнір Євген Михайлович не мав», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у Львівській області мобілізований 31-річний мешканець Волинської області випав з кузова вантажного автомобіля дорогою на полігон. Поліцейські встановлюють обставини травмування чоловіка.

Як повідомлялося, в одному з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Харківщині стався інцидент, під час якого військовозобов'язаний чоловік випав з вікна третього поверху адміністративної будівлі.

До слова, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук висловилась про роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та про конфлікти цивільних з працівниками ТЦК.

