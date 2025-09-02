Головна Світ Політика
Саміт ШОС: генсек ООН закликав до припинення вогню в Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Саміт ШОС: генсек ООН закликав до припинення вогню в Україні
Антоніу Гутерреш наголосив на важливості глобальної співпраці
фото: ООН

Генсек ООН: Ми повинні захищати цивільне населення, сприяти діалогу та забезпечувати мир

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), де закликав до припинення війни в Україні. Він наголосив, що мир має бути справедливим, всеосяжним та сталим і ґрунтуватися на Статуті ООН та міжнародному праві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Антоніу Гутерреша.

У своєму виступі Гутерреш підкреслив, що в Україні «давно настав час для припинення вогню». Генсек також вкотре закликав до негайного припинення вогню в Секторі Гази, звільнення всіх заручників і безперешкодного доступу палестинського населення до гуманітарної допомоги.

Він додав, що Шанхайська організація співробітництва має «унікальні можливості для сприяння формуванню більш мирного, інклюзивного та сталого майбутнього».

Антоніу Гутерреш наголосив на важливості глобальної співпраці у сферах сталого розвитку, протистояння зміні клімату та цифрової безпеки. За його словами, багатополярний світ потребує «принципового лідерства, щоб зміцнити багатосторонність, підтримати верховенство права та забезпечити добробут людей».

Нагадаємо, головний підсумковий документ саміту Шанхайської організації співробітництва, 20-сторінкова Тяньцзінська декларація, не містить жодної згадки російської війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

«Дивує, що найбільша з часів Другої світової загарбницька війна в Європі не знайшла жодного відображення в такому важливому, фундаментальному документі, у той час як у ньому згадані низка інших війн, терактів і подій у світі. Переконані, що без справедливого завершення російської агресії проти України не можна говорити про стійкий глобальний розвиток, міжнародний мир і безпеку, дотримання принципів Статуту ООН чи стабільний та рівноправний розвиток торговельних відносин між регіонами світу», – йдеться в заяві.

Зовнішньополітичне відомство наголошує, що відсутність згадки російської війни проти України в декларації саміту свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви.

