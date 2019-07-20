Комітет виборців України заявляє про масові порушення у «день тиші»



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Незаконну агітацію виявили в Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській, Донецькій, Одеській, Черкаській, Миколаївській, Чернігівській областях - КВУ

Попри заборону, 20 липня в округах все ще розміщено агітаційні матеріали політичних партій і кандидатів, - спостерігачі

Спостерігачі Комітету виборців повідомляють про масові факти порушень чинного законодавства у «день тиші». Про це написано сторінці організації у Facebook.

У КВУ зазначають, що попри заборону, 20 липня в округах все ще розміщено агітаційні матеріали політичних партій і кандидатів. «Також впродовж останніх днів було розміщено нові білборди, що не мають вихідних даних, але при цьому виконані в стилістиці окремих кандидатів та партій», - йдеться у повідомленні.

Спостерігачі КВУ повідомили про незаконну агітацію в Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській, Донецькій, Одеській, Черкаській, Миколаївській, Чернігівській областях. Також реклама кандидатів і партій активно присутня в мережі Інтернет.

У КВУ наводять приклади, що, зокрема, на Херсонщині в ОВО №186 біля траси Херсон-Каховка розміщено низку білбордів, виконаних в стилістиці політичної партії «Слуга Народу» і написом: «Зробимо їх ще раз! 21 липня».

«Також в ОВО №186 розміщено білборди на білому фоні із написом: «За свого. Не втрать свою землю!». В ОВО №184 білборди із написом: «З турботою про людей! 21 липня. Обирай!». В ОВО №185 – білборди «#нашПАШ», що може відповідати ініціалам одного з кандидатів, а саме Павла Філіпчука, кандидата від «Опозиційної платформи За життя», - наголошують у громадській організації.

Також у Запорізькій області в ОВО №80 20 липня розміщено білборди із написом: «За рабочие места для молодежи. Владимир Кюрчев», «За сучасну медицину. Дмитро Нестеренко». На Чернігівщині (ОВО №210) спостерігачі КВУ зафіксували значну кількість агітаційних матеріалів досі розміщені на дошках оголошень і стовбах електроопор. У місті Кропивнцький (ОВО №99) 20 липня присутня агітація кандидата Олександра Дануци. У місті Слов’янськ розміщено зовнішню рекламу, виконану в стилістиці політичних партій «Опозиційна платформа За життя» і «Опозиційний блок». Окремі білборди виконано в радянській стилістиці.

«В мережі Інтернет має місце реклама офіційного сайту кандидата в народні депутати України у ОВО №221 Володимира Петрова, а також сторінка з ознаками чорного PR проти кандидата в народні депутати по ОВО №96 Ярослава Москаленка. Також поширюється реклама звернення одного із лідерів партії «Патріот» Михайла Чурила і політичної партії «Опозиційний блок», - повідомляють спостерігачі.

А на Закарпатті спостерігачі КВУ дізналися, що у «день тиші» від імені одного з кандидатів розсилають агітаційні смс. «Такі SMS отримали у суботу зранку, 20 липня, відразу двоє короткотермінові спостерігачі КВУ в Закарпатській області. SMS написані угорською мовою, і окрім порушення виборчого законодавства містить ознаки дезінформації та маніпуляції. SMS повідомлення підписане від імені Ласло Брензовича, лідера КМКС (Товариства угорської культури Закарпаття). Водночас у повідомленні закликається голосувати за 3-й номер у бюлетені мажоритарного округу №73, хоча під цим номером в бюлетені – кандидат-клон Ласло Брензовича», - інформують у КВУ.

Нагадаємо, столична поліція під час виборчої кампанії зареєструвала 642 порушення.