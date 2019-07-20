В «Опорі» обіцяють явку на виборах «між 40 та 50 %»



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ЦВК в одномандатних виборчих округах зареєструвала 3220 кандидатів у народні депутати і за партійними списками – 2747 кандидатів

Реальна явка у порівняні з соцопитуваннями менша на 15–20 %, - керівник мережі «Опора»

Голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська стверджує, що явка на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня буде від 40 та 50 %. Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Айвазовської, зазвичай реальна явка у порівняні з соцопитуваннями менша на 15–20 %.

«На президентських виборах, наприклад, окремі опитування показували до 80%. Очевидно, що на парламентських вона буде між 40 та 50 %», - заявила керівник громадської мережі «Опора».

Зазначимо, що ЦВК в одномандатних виборчих округах зареєструвала 3220 кандидатів у народні депутати. За партійними списками – 2747 кандидатів.

Нагадаємо, указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.

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