Компроміс із Росією? Українець на карті показав європейцям масштаби окупації

Частина української території досі окупована. Український архітектор запропонував європейцям, які закликають Україну до компромісу із Росією, віддати країні-агресору співставну за площею власну територію

Український архітектор запропонував Європі віддати Росії таку ж територію, яку та окупувала в Україні

Українець Олексій Бокоч оригінально відреагував на заяви європейських політиків на пропозиції Україні поступитися частиною території для припинення російської агресії. Свою реакцію архітектор з Дніпра виклав на Facebook-сторінці.

Бокоч за допомогою сервісу Google Maps виміряв площу території України, яка зараз перебуває під тимчасовою рашистською окупацією.

Після цього українець вирахував територію аналогічної площі у європейських країнах, представники яких закликали Україну до компромісу з Росією і можливих територіальних поступок країні-агресору.

«Для моїх європейських друзів! Просто згадуйте цю територію України, яку зараз окупувала Росія, коли слухаєте заяви своїх політиків», – написав Бокоч.

Територія України, окупована Росією, складає близько половини Італії, велику частину Німеччини та Великої Британії, або повністю Чехію та Словаччину чи територію колишньої Югославії.

У коментарях користувачі виклали аналогічну карту для іншого європейського «миротворця», Франції.

Нагадаємо, колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер запропонував Україні погодитися на визнання Криму російським. На це гостро відреагував президент Зеленський, нагадавши, як сам Кіссинджер з родиною тікав із гітлерівської Німеччини 1938 року, а не намагався «адаптуватися до нацистів».