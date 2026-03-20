Конкурс до ВАКС: повний перелік кандидатів

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Конкурс до ВАКС: повний перелік кандидатів
Україна наближається до виконання чергового кроку з євроінтеграційних зобов’язань

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) і Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) визначили 22 потенційних суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС), які за умови успішного проходження наступних етапів стануть до роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International Ukraine.

Зазначається, що збільшення кількості суддів дозволить пришвидшити розгляд справ про топкорупцію та зменшити навантаження на чинний склад ВАКС.

Повний перелік кандидатів, які продовжують участь у конкурсі:

  • Наталія Дорошенко – суддя Рівненського окружного адміністративного суду.
  • Владислав Кухта – голова Чернігівського районного суду Чернігівської області.
  • Олена Танасевич – суддя ВАКС.
  • Микола Рубащенко – доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
  • Марта-Марія Яциніна – старша викладачка Українського Католицького університету.
  • Оксана Гуцал – суддя Оріхівського районного суду Запорізької області.
  • Віктор Антипенко – суддя Рокитнянського районного суду Київської області.
  • Олександр Дудченко – доцента кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
  • Євген Діденко – суддя Приазовського районного суду Запорізької області.
  • Ірина Тесленко – суддя Кремінського районного суду Луганської області.
  • Віталій Корягін – суддя Тернівського міського суду.
  • Леся Скрекля – доцентка Львівського торговельно-економічного університету.
  • Олег Хамходера – військовослужбовець.
  • Микола Піка – адвокат.
  • Тетяна Троян – суддя Соснівського районного суду міста Черкаси.
  • Юлія Ретинська – суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя.
  • Ігор Чайкін – суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу.
  • Ольга Певна – суддя Троїцького районного суду Луганської області, тимчасово відряджена до Київського районного суду Харкова.
  • Катерина Сікора – суддя ВАКС.
  • Наталя Мовчан – суддя ВАКС.
  • Інна Смаль – суддя Сосницького районного суду Чернігівської області.
  • Денис Коваленко – суддя Рубіжанського міського суду Луганської області

Таким чином Україна наближається до виконання чергового кроку з євроінтеграційних зобов’язань.

Теги: Вищий антикорупційний суд корупція в Україні

ЗСУ ліквідували російського військового, підозрюваного у тяжких злочинах
ЗСУ ліквідували російського військового, підозрюваного у тяжких злочинах
Конкурс до ВАКС: повний перелік кандидатів
Конкурс до ВАКС: повний перелік кандидатів
