Конкурс до ВАКС: повний перелік кандидатів
Україна наближається до виконання чергового кроку з євроінтеграційних зобов’язань
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) і Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) визначили 22 потенційних суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС), які за умови успішного проходження наступних етапів стануть до роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International Ukraine.
Зазначається, що збільшення кількості суддів дозволить пришвидшити розгляд справ про топкорупцію та зменшити навантаження на чинний склад ВАКС.
Повний перелік кандидатів, які продовжують участь у конкурсі:
- Наталія Дорошенко – суддя Рівненського окружного адміністративного суду.
- Владислав Кухта – голова Чернігівського районного суду Чернігівської області.
- Олена Танасевич – суддя ВАКС.
- Микола Рубащенко – доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
- Марта-Марія Яциніна – старша викладачка Українського Католицького університету.
- Оксана Гуцал – суддя Оріхівського районного суду Запорізької області.
- Віктор Антипенко – суддя Рокитнянського районного суду Київської області.
- Олександр Дудченко – доцента кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
- Євген Діденко – суддя Приазовського районного суду Запорізької області.
- Ірина Тесленко – суддя Кремінського районного суду Луганської області.
- Віталій Корягін – суддя Тернівського міського суду.
- Леся Скрекля – доцентка Львівського торговельно-економічного університету.
- Олег Хамходера – військовослужбовець.
- Микола Піка – адвокат.
- Тетяна Троян – суддя Соснівського районного суду міста Черкаси.
- Юлія Ретинська – суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя.
- Ігор Чайкін – суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу.
- Ольга Певна – суддя Троїцького районного суду Луганської області, тимчасово відряджена до Київського районного суду Харкова.
- Катерина Сікора – суддя ВАКС.
- Наталя Мовчан – суддя ВАКС.
- Інна Смаль – суддя Сосницького районного суду Чернігівської області.
- Денис Коваленко – суддя Рубіжанського міського суду Луганської області
Таким чином Україна наближається до виконання чергового кроку з євроінтеграційних зобов’язань.
