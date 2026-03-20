Конкурс до ВАКС: повний перелік кандидатів

Україна наближається до виконання чергового кроку з євроінтеграційних зобов’язань

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) і Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) визначили 22 потенційних суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС), які за умови успішного проходження наступних етапів стануть до роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International Ukraine.

Зазначається, що збільшення кількості суддів дозволить пришвидшити розгляд справ про топкорупцію та зменшити навантаження на чинний склад ВАКС.

Повний перелік кандидатів, які продовжують участь у конкурсі:

Наталія Дорошенко – суддя Рівненського окружного адміністративного суду.

Владислав Кухта – голова Чернігівського районного суду Чернігівської області.

Олена Танасевич – суддя ВАКС.

Микола Рубащенко – доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Марта-Марія Яциніна – старша викладачка Українського Католицького університету.

Оксана Гуцал – суддя Оріхівського районного суду Запорізької області.

Віктор Антипенко – суддя Рокитнянського районного суду Київської області.

Олександр Дудченко – доцента кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Євген Діденко – суддя Приазовського районного суду Запорізької області.

Ірина Тесленко – суддя Кремінського районного суду Луганської області.

Віталій Корягін – суддя Тернівського міського суду.

Леся Скрекля – доцентка Львівського торговельно-економічного університету.

Олег Хамходера – військовослужбовець.

Микола Піка – адвокат.

Тетяна Троян – суддя Соснівського районного суду міста Черкаси.

Юлія Ретинська – суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя.

Ігор Чайкін – суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу.

Ольга Певна – суддя Троїцького районного суду Луганської області, тимчасово відряджена до Київського районного суду Харкова.

Катерина Сікора – суддя ВАКС.

Наталя Мовчан – суддя ВАКС.

Інна Смаль – суддя Сосницького районного суду Чернігівської області.

Денис Коваленко – суддя Рубіжанського міського суду Луганської області

Таким чином Україна наближається до виконання чергового кроку з євроінтеграційних зобов’язань.