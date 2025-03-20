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Путін наказав українцям виїхати з Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Путін наказав українцям виїхати з Росії
Раніше влада РФ позбавила українців, які не отримали російський паспорт, прав на окупованих територіях
фото: AP

Російський диктатор зобовʼязав громадян України виїхати з Росії або врегулювати своє становище

Громадяни України, які перебувають у Росії без законних на те підстав, мають виїхати з країни або до 10 вересня 2025 року врегулювати своє правове становище. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ російського диктатора Володимира Путіна.

Відповідний документ було опубліковано на офіційному порталі правових актів сьогодні, 20 березня.

Путін наказав українцям виїхати з Росії фото 1

Крім того, іноземні громадяни, які перебувають на території так званих «нових регіонів» (окуповані території України, які Росія незаконно «включила» до свого складу – «Главком»), зобов'язані до 10 червня підтвердити відсутність ВІЛ і невживання наркотиків.

Вимога стосується тих, хто ще не проходив подібне медичне обстеження, і тих, хто працює або перебуває на окупованих територіях понад 90 днів.

Нагадаємо, українці, які намагаються потрапити до Росії, отримують заборону на в’їзд від 20 до 50 років. Заборони не фіксують у паспортах, а дізнатися про них можна через бази даних Білорусі чи ФСБ.

Раніше росіяни позбавили прав українців на тимчасово окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ. 

Як повідомлялося, у Росії діяло чимало центрів української діаспори, проте після повномасштабного вторгнення Світовий конгрес українців, аби не наражати їх на небезпеку, виключив ці структури зі своїх лав. 

До слова, під час кровопролитної війни в Україні російська влада застосовує небачені каральні заходи до етнічних українців, які перебувають на території країни-агресорки. Проте один із лідерів української діаспори у РФ пояснив, кому Кремль тепер дозволяє говорити українською.

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Теги: росія путін українці депортація

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