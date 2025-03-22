Трамп прокоментував крайній термін припинення вогню

Трамп підкреслив, що російські удари по енергетичних об'єктах України, не означають, що Путін відхилив пропозицію припинення вогню, оскільки точних термінів немає

Президент США Дональд Трамп поспілкувався з журналістами перед черговою поїздкою у Флориду, де розташований його маєток Мар-а-Лаго. Відео розмови Трампа з пресою поширили в соцмережах, повідомляє «Главком».

На запитання журналістів чи дав американський лідер крайній термін для припинення вогню Путіну, Трамп відповів: «Не крайній термін, але, думаю, він буде».

Він також прокоментував події останньої ночі, та назвав її «напруженою для обох сторін».

«Думаю, ви знаєте, остання ніч була досить напружена для обох сторін, як ви, мабуть, бачили. Але, думаю, ми завершимо це досить скоро», – каже лідер США.

Журналіст уточнив у президента, чи сталось це саме після відхилення його пропозиції про припинення вогню.

«Він нічого не відхиляв, і в них є санкції. У них дуже багато санкцій. У них, мабуть, більше санкцій, ніж у будь-кого», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трамп 18 березня провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Згодом Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором «дуже доброю і продуктивною».

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Раніше ми повідомляли, що спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.