Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Квартал 95» зробив заяву про справу співвласника студії Міндіча

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Квартал 95» зробив заяву про справу співвласника студії Міндіча
Міндіч є співвласником студії «Квартал 95»
фото: nashigroshi.org

«Квартал 95» наголошує, що «співвласник має юридичний зв’язок зі студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди»

Компанія «Квартал 95» заявила, що справа Тимура Міндіча не має стосунку до роботи студії, її контенту чи команди. Відповідну заяву студія оприлюднила у Facebook, передає «Главком».

«Зараз у публічному просторі багато інформації, пов’язаної з одним із співвласників студії «Квартал 95», який опинився у центрі уваги. Ці події не мають стосунку до роботи студії, її контенту чи команди», – йдеться у заяві.

«Квартал 95» зробив заяву про справу співвласника студії Міндіча фото 1

«Квартал 95» наголошує, що «співвласник має юридичний зв’язок зі студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди».

«Квартал 95» – це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь цей час займається виключно виробництвом аудіо-візуального контенту. У різний час поруч із нами були різні люди – актори, продюсери, автори, спеціалісти з різних напрямів. Просимо не використовувати бренд «Квартал 95» у спекулятивних чи політизованих контекстах. Головне залишається незмінним: Студія працює в Україні, працює над проєктами, підтримує й допомагає Силам оборони України. Ми продовжуємо працювати – для глядачів, для країни, для життя», – підсумувала студія.

Нагадаємо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У вівторок, 11 листопада, НАБУ оприлюднило нову прослушку. Під час операції «Мідас» детективи НАБУ встановили керівника злочинної організації – Карлсона. Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

Крім того, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Геварою. Згодом стало відомо, що він отримав підозру.

До слова, Герман Галущенко, якого відсторонено від виконання обовʼязків міністра юстиції, вперше зробив заяву після викриття НАБУ корупції в енергетиці.

Читайте також:

Теги: Квартал 95 Тимур Міндіч Операція «Мідас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними слідства, через столичний офіс вдалося відмити близько $100 млн
Операція «Мідас»: НАБУ та САП повідомили, як зловмисники відмивали гроші
10 листопада, 16:51
За словами радника Зеленського, Банкова підтримує слідчі дії у справі про енергетичну корупцію
Операція «Мідас»: Офіс президента вперше відреагував на розслідування НАБУ і САП
10 листопада, 18:20
У внутрішньому спілкуванні зловмисники називали ексвіцепрем’єр-міністра Че Геварою
Операція «Мідас». НАБУ і САП задокументували передачу коштів ексвіцепрем’єру
Вчора, 17:38
Детективи задокументували передачу політику понад $1,2 млн та майже 100 тис. євро
Чернишов отримав підозру у незаконному збагаченні
Вчора, 19:01
До Тимура Міндіча прийшли детективи НАБУ
НАБУ прийшло з обшуками до співвласника «Кварталу 95» Міндіча – ЗМІ
10 листопада, 09:30
Справа про корупцію в енергетиці «Мідас»: НАБУ опублікувало прослушку
Справа про корупцію в енергетиці «Мідас»: НАБУ опублікувало прослушку
10 листопада, 12:07
В Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ
Мін'юст підтвердив проведення слідчих дій у Галущенка
Вчора, 12:27
10 листопада НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
Операція «Мідас»: НАБУ оприлюднило нову прослушку
Вчора, 13:01
Уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції
Сигизмунд з плівок НАБУ. Міністр Галущенко зробив заяву
Сьогодні, 08:45

Суспільство

«Квартал 95» зробив заяву про справу співвласника студії Міндіча
«Квартал 95» зробив заяву про справу співвласника студії Міндіча
Поліг внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Згадаймо Валентина Січкаря
Поліг внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Згадаймо Валентина Січкаря
Польський історик дорікнув українцям, що ті не шанують Петлюру та Мазепу так, як Бандеру
Польський історик дорікнув українцям, що ті не шанують Петлюру та Мазепу так, як Бандеру
Україні загрожує зникнення бджіл. Ентомолог пояснив, у чому причина та як це вплине на врожай
Україні загрожує зникнення бджіл. Ентомолог пояснив, у чому причина та як це вплине на врожай
Україна перетворилася на світового лідера в галузі дронів – Bloomberg
Україна перетворилася на світового лідера в галузі дронів – Bloomberg
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 12 листопада 2025
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 12 листопада 2025

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua