Сигизмунд з плівок НАБУ. Міністр Галущенко зробив заяву

Герман Галущенко: Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію

Герман Галущенко, якого відсторонено від виконання обовʼязків міністра юстиції, вперше зробив заяву після викриття НАБУ корупції в енергетиці. Відповідний допис він оприлюднив у Facebook, передає «Главком».

«Говорив із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію. Дякую!», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, 12 листопада уряд ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції. Також народний депутат Ярослав Железняк зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №14200 та №14201 про звільнення очільника Міністерства Юстиції Германа Галущенка та главу Міністерства енергетики Світлану Гринчук.

Нагадаємо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Для чиновників, які, за даними слідства, «користувалися послугами з відмивання коштів», придумали коди: Сигизмунд або Професор – колишній міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє ЦПК.

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У вівторок, 11 листопада, НАБУ оприлюднило нову прослушку. Під час операції «Мідас» детективи НАБУ встановили керівника злочинної організації – Карлсона. Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

Крім того, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Геварою. Згодом стало відомо, що він отримав підозру.

До слова, журналісти виявили імена усіх фігурантів операції «Мідас», які отримали підозру від НАБУ.