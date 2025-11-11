Головна Країна Кримінал
Операція «Мідас»: НАБУ анонсувало нову прослушку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Операція «Мідас»: НАБУ анонсувало нову прослушку
10 листопада НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
фото: НАБУ

За даними НАБУ, Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки

Під час операції «Мідас» детективи НАБУ встановили керівника злочинної організації – Карлсона. Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«З помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах – зокрема, в енергетичній та оборонній сферах. У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо «безпеки» та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ», – йдеться у повідомленні.

За даними нардепа Ярослава Железняка, Карлсон – це бізнесмен Тимур Міндіч. 

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. Також обшуки проходили в «Енергоатомі». Крім того, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

До слова, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що не має доступу до інформації про виїзд з України бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча 10 листопада. Водночас, за даними медіа з посиланням на правоохоронні органи, Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку, проведеного НАБУ.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, якою займаються НАБУ та САП.

Теги: НАБУ корупція в Україні

СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував резонансні справи
СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував резонансні справи
20 жовтня, 12:03
Адвокат «відмазував» військового, який вкрав зброю. У підсумку прокурор здав хабародавця
Адвокат, який намагався підкупити прокурора, заплатить космічний штраф
11 жовтня, 12:00
Екскерівник та перший заступник Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради отримали підозри
Привласнили понад 1,6 млн грн на закупівлях для ЗСУ. Посадовці Одеської міськради отримали підозри
31 жовтня, 17:27
Депутат заявив, що подав в парламент про звільнення Галущенка та Гринчук «за системну корупцію та провал підготовки до захисту енергетики»
У Раді зареєстровано постанови про звільнення міністрів юстиції та енергетики
Вчора, 17:45
За словами радника Зеленського, Банкова підтримує слідчі дії у справі про енергетичну корупцію
Операція «Мідас»: Офіс президента вперше відреагував на розслідування НАБУ і САП
Вчора, 18:20
Підозрюваному інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах
Розкрадання 5,8 млрд грн «Укртатнафти»: затримано фігуранта, який був у міжнародному розшуку
Вчора, 20:08
НАБУ повідомляє, що до їх співробітника було застосовано фізичну силу
Офіс генпрокурора провів обшук у співробітника НАБУ: бюро заявляє про застосування сили
4 листопада, 15:56
Галущенко є колишнім міністром енергетики
НАБУ проводить обшук в міністра юстиції Галущенка
Вчора, 09:41
Медіа пишуть, що Міндіч виїхав з України
Міндіч утік з України? Держприкордонслужба зробила заяву
Вчора, 12:21

Кримінал

Операція «Мідас»: НАБУ анонсувало нову прослушку
Операція «Мідас»: НАБУ анонсувало нову прослушку
СБУ затримала агента РФ, який готував підрив газопроводу на сході України
СБУ затримала агента РФ, який готував підрив газопроводу на сході України
Зеленський про операцію «Мідас»: Вироки мають бути
Зеленський про операцію «Мідас»: Вироки мають бути
Розкрадання 5,8 млрд грн «Укртатнафти»: затримано фігуранта, який був у міжнародному розшуку
Розкрадання 5,8 млрд грн «Укртатнафти»: затримано фігуранта, який був у міжнародному розшуку
Зґвалтування 14-річної на Закарпатті. Апеляційний суд залишив у силі вирок кривдникам
Зґвалтування 14-річної на Закарпатті. Апеляційний суд залишив у силі вирок кривдникам
Міністерка енергетики, яка фігурує в плівках НАБУ, відреагувала на розслідування
Міністерка енергетики, яка фігурує в плівках НАБУ, відреагувала на розслідування

