Німці отримують пропозиції воювати в Україні через листівки в Берліні

Німецькі закони забороняють громадянам рекрутуватися до іноземних збройних сил

У Берліні з’явилися листівки із закликом німцям приєднатися до бойових підрозділів в Україні. QR-код на них веде на форму заявки на сайті українського уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Berliner Zeitung.

Листівки містять чорно-білі фотографії виснажених німецьких військовополонених і гасло «Візьми реванш». Автори закликають німців стати «українськими визволителями» та вступити до «Міжнародного легіону».

Відповідно до параграфа 109h німецького Кримінального кодексу (StGB), заборонено вербувати громадян Німеччини для служби у військових або подібних установах іноземних держав. Покарання передбачає штраф або до п’яти років ув’язнення. Виняток діє лише за наявності спеціальної угоди між Німеччиною та державою, для України такої угоди немає.

Наразі невідомо, хто саме розклеює листівки та скільки їх уже поширено.

Нагадаємо, що дослідження Федерального інституту демографічних досліджень показало, що задоволеність життям німців дещо знизилася після початку війни в Україні. Найменше своїм життям задоволені жителі півночі та сходу країни, тоді як найбільше «дуже задоволених» мешкає на півдні. Автори дослідження пояснюють це зростанням страхів та невпевненості серед населення через конфлікт в Україні.

Німці не очікували завершення війни в Україні у 2024 році. За даними опитування YouGov Research Institute, 70% респондентів вважають малоймовірним, що Росія складе зброю до кінця року. Лише 15% німців вважають, що конфлікт може закінчитися найближчим часом, що свідчить про низький рівень оптимізму серед населення.

Зазначимо, задля готовності до зростаючої загрози російської агресії Німеччина має намір збільшити на 100 тис. військовослужбовців чисельність армії. Цю кількість додадуть до існуючих 62 тис. для досягнення нових цілей НАТО.