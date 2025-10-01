Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Провокація у Берліні: ширяться листівки із закликом воювати за Україну

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Провокація у Берліні: ширяться листівки із закликом воювати за Україну
Німці отримують пропозиції воювати в Україні через листівки в Берліні
фото: Шарлотта Хазельберг

Німецькі закони забороняють громадянам рекрутуватися до іноземних збройних сил

У Берліні з’явилися листівки із закликом німцям приєднатися до бойових підрозділів в Україні. QR-код на них веде на форму заявки на сайті українського уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Berliner Zeitung.

Листівки містять чорно-білі фотографії виснажених німецьких військовополонених і гасло «Візьми реванш». Автори закликають німців стати «українськими визволителями» та вступити до «Міжнародного легіону».

Відповідно до параграфа 109h німецького Кримінального кодексу (StGB), заборонено вербувати громадян Німеччини для служби у військових або подібних установах іноземних держав. Покарання передбачає штраф або до п’яти років ув’язнення. Виняток діє лише за наявності спеціальної угоди між Німеччиною та державою, для України такої угоди немає.

Наразі невідомо, хто саме розклеює листівки та скільки їх уже поширено.

Нагадаємо, що дослідження Федерального інституту демографічних досліджень показало, що задоволеність життям німців дещо знизилася після початку війни в Україні. Найменше своїм життям задоволені жителі півночі та сходу країни, тоді як найбільше «дуже задоволених» мешкає на півдні. Автори дослідження пояснюють це зростанням страхів та невпевненості серед населення через конфлікт в Україні.

Німці не очікували завершення війни в Україні у 2024 році. За даними опитування YouGov Research Institute, 70% респондентів вважають малоймовірним, що Росія складе зброю до кінця року. Лише 15% німців вважають, що конфлікт може закінчитися найближчим часом, що свідчить про низький рівень оптимізму серед населення.

Зазначимо, задля готовності до зростаючої загрози російської агресії Німеччина має намір збільшити на 100 тис. військовослужбовців чисельність армії. Цю кількість додадуть до існуючих 62 тис. для досягнення нових цілей НАТО. 

Читайте також:

Теги: війна Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше з початку війни росіяни поцілили по будівлі Кабміну
Удар по Будинку уряду. Час діяти
7 вересня, 16:25
Однією дешевою протитанковою зброєю, яку розробили фіни, були коктейлі Молотова
Фінський «коктейль для Молотова», або Урок історії для Медведєва
9 вересня, 11:02
Валентин Манько
«Це сили швидкого реагування». Інтерв'ю з командувачем новостворених Штурмових військ ЗСУ
27 вересня, 10:00
Чим проєвропейські політики відрізняються від проросійських?
Чим проєвропейські політики краще за проросійських?
9 вересня, 14:38
Захоплення Сувальського коридору фактично відрізало би балтійські країни від їхніх союзників по НАТО
Путін готується вразити «Ахіллесову п’яту» НАТО – The Sun
7 вересня, 19:54
CNN зазначає, що Трамп недооцінює стійкість Росії
Трамп більше не просить Зеленського йти на поступки, а спонукає до повернення територій – CNN
24 вересня, 22:23
Наразі заморожені кошти знаходяться на депозиті в Європейському центральному банку
ЄС планує пустити заморожені мільярди Росії на зброю
Сьогодні, 09:43
Окупанти розгромили центр Куп'янська
Сили оборони повідомили про ситуацію в Куп'янську
19 вересня, 16:46
У місті залишаються близько 1700 цивільних мешканців
«Це виживання». Влада повідомила про ситуацію у Куп’янську
22 вересня, 18:39

Соціум

У Німеччині закрито найбільший у світі пивний фестиваль через стрілянину і вибух
У Німеччині закрито найбільший у світі пивний фестиваль через стрілянину і вибух
Провокація у Берліні: ширяться листівки із закликом воювати за Україну
Провокація у Берліні: ширяться листівки із закликом воювати за Україну
ЄС переходить на біометричний контроль: що треба знати українцям
ЄС переходить на біометричний контроль: що треба знати українцям
Науковці назвали простий спосіб захистити легені від забрудненого повітря
Науковці назвали простий спосіб захистити легені від забрудненого повітря
Греція планує військову реформу: призов жінок і 150 тис. резервістів
Греція планує військову реформу: призов жінок і 150 тис. резервістів
«Це негарно»: американським військовим заборонять товстіти й носити бороди
«Це негарно»: американським військовим заборонять товстіти й носити бороди

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua