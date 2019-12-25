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    Суспільство

    Легендарна колода карт бійців АТО стала експонатом державного музею у Росії

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    П&rsquo;ять років тому була створена колода карт Бий падлюку. За аналогією з іракською колодою смерті для солдатів армії США.&nbsp; - Легендарна колода карт бійців АТО стала експонатом державного музею у Росії
    П’ять років тому була створена колода карт Бий падлюку. За аналогією з іракською колодою смерті для солдатів армії США. 

    Персонажі з карт дуже швидко помирали, тому ми створили чотири редакції колоди – блогер

    Гральні карти для снайперів «Бий падлюку» потрапили в «Державний центральний музей сучасної історії Росії».

    Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив блогер Антон Ходза.

    «П’ять років тому ми створили колоду карт Бий падлюку. За аналогією з іракською колодою смерті для солдатів армії США. Тоді українські війська досить успішно просувались на Схід і стояло питання ідентифікації та нейтралізації основних фігур в ОРДЛО. Я приніс сумку з першими 200 колодами у «Народний тил». Карти стали не тільки робочим інструментом, а й сувеніром. Їх дарували, міняли на цинки з патронами та інші ніштяки.

    Персонажі з карт дуже швидко помирали, тому ми створили чотири редакції колоди, оновлюючи її кожні пів року. І от тепер, як виявилось, колода посіла своє місце у російській історії. Тепер подивитись на неї водять школярів і лякають лютими бандерівцями. Але історія ще не закінчена. Так що тримайте ще вільні місця в музеї, відчуваю, експонатів додамо», – написав Ходза.

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    Нагадаємо, Зеленський підписав закон про статус УБД добровольцям.

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    Росія АТО історія музей
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