В Росії зажадали відкрити проти Путіна справу щодо керівництва «злочинним синдикатом»
Правозахисник також просить Міністерство внутрішніх справ перевірити законність перебування Путіна на посаді президента понад два терміни поспіль
Юрист і правозахисник із Єкатеринбурга Микита Томілов звернувся до Міністерства внутрішніх справ Росії із вимогою порушити справу проти президента Росії Володимира Путіна за статтею «Обіймання вищої посади у злочинній ієрархії».
Про це повідомляє проєкт «Крим.Реалії».
Томілов заявляє, що Путін є «головою злочинного синдикату, що складається з міністрів, керівників спецслужб, а також інших осіб, які займають керівні посади в країні».
За словами правозахисника, він подав заяву не для того, щоб притягнути Путіна до відповідальності – зрозуміло, що президент користується недоторканністю. Томілову цікаво, як на заяву відповість МВС.
У заяві Томілов також просить МВС перевірити законність перебування Путіна на посаді президента понад два терміни поспіль.
Стаття «Зайняття вищого положення в злочинній ієрархії» з’явилася в російському Кримінальному кодексі у квітні 2019 року за ініціативою Володимира Путіна. Санкція за цією статтею передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі.
Микита Томілов відомий по роботі у Міжрегіональному центрі прав людини в Єкатеринбурзі – він захищав затриманих на акціях протесту проти будівництва храму Святої Катерини в сквері біля Єкатеринбурзького театру драми.