У Росії місто прикрасили скульптурами з мертвою рибою (фото)



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Після розголосу риб прибрали, «щоб нікого не травмувати»

У російському місті Тюмень вибухнув скандал. До новорічних свят місто прикрасили скульптурами з льоду із замерзлою мертвою рибою.

Замовник пояснив, що лід, який використовується для будівництва містечка, утворюється в природних умовах, і коли його нарізають, не видно, що знаходиться всередині, повідомляє 72.ru.

Також замовник додав, що дрібні дефекти у вигляді замерзлих риб стають очевидними тільки після шліфування, яке провели минулого тижня.

Як повідомляється, після розголосу будівельникам льодового містечка довелося прибирати всіх вмерзлих рибок.

«Їх прибрали, щоб нікого не травмувати», – заявили організатори.

Як повідомлялося, стали відомі деталі нападу російського школяра з молотком на вчительку.