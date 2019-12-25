У Росії місто прикрасили скульптурами з мертвою рибою (фото)
Після розголосу риб прибрали, «щоб нікого не травмувати»
У російському місті Тюмень вибухнув скандал. До новорічних свят місто прикрасили скульптурами з льоду із замерзлою мертвою рибою.
Замовник пояснив, що лід, який використовується для будівництва містечка, утворюється в природних умовах, і коли його нарізають, не видно, що знаходиться всередині, повідомляє 72.ru.
Також замовник додав, що дрібні дефекти у вигляді замерзлих риб стають очевидними тільки після шліфування, яке провели минулого тижня.
Як повідомляється, після розголосу будівельникам льодового містечка довелося прибирати всіх вмерзлих рибок.
«Їх прибрали, щоб нікого не травмувати», – заявили організатори.
Як повідомлялося, стали відомі деталі нападу російського школяра з молотком на вчительку.