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    У світі

    У Росії місто прикрасили скульптурами з мертвою рибою (фото)

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    У Росії місто прикрасили скульптурами з мертвою рибою (фото)

    Після розголосу риб прибрали, «щоб нікого не травмувати»

    У російському місті Тюмень вибухнув скандал. До новорічних свят місто прикрасили скульптурами з льоду із замерзлою мертвою рибою.

    Замовник пояснив, що лід, який використовується для будівництва містечка, утворюється в природних умовах, і коли його нарізають, не видно, що знаходиться всередині, повідомляє 72.ru.

    Також замовник додав, що дрібні дефекти у вигляді замерзлих риб стають очевидними тільки після шліфування, яке провели минулого тижня.

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    Як повідомляється, після розголосу будівельникам льодового містечка довелося прибирати всіх вмерзлих рибок.

    «Їх прибрали, щоб нікого не травмувати», – заявили організатори.

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    Як повідомлялося, стали відомі деталі нападу російського школяра з молотком на вчительку.

    Росія скандал мистецтво місто
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