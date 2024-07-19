30 років тому Леонід Кучма став президентом. Що тепер кажуть його соратники?

Роман Безсмертний: «Виборча проросійська риторика Кучми у 1994 році і його дії – це були абсолютно різні речі»

Кучма був людиною, на яку можна спертися у питаннях державності. Таку думку висловив політик і дипломат Роман Безсмертний у матеріалі «Главкома».

Безсмертний пригадує, що коли Кучма зайшов до сесійної зали приймати присягу, то національно-демократичне крило не піднялося.

«Такою на той момент була оцінка дій Кучми, його кандидування, його програми, його гасел. Я належав, власне, до цих депутатів. Але через два місяці, коли він знову увійшов до зали, де слухалось питання, пов'язане із суверенітетом України, територіальною цілісністю, проблемою Криму, то першими, хто обступив Кучму, були якраз представники національно-демократичного крила», – зауважив дипломат.

За його словами, всі дуже швидко побачили, що виборча риторика Кучми і його дії – це були абсолютно різні речі. «Усім стало зрозуміло, що Кучма був тією людиною, на яку можна спертися у питаннях державності», – наголосив політик.

У квітні 1997 року президент України Леонід Кучма призначив Романа Петровича представником президента України у Верховній Раді (на цій посаді він перебував і впродовж наступного скликання аж до квітня 2002 року).

Михайло Дорошенко, перший прессекретар президента Кучми, ділиться спогадами, що після Кравчука Кучма виглядав рішучим реформатором.

«Так, десь різким та імпульсивним. Також до активу Кучми я відносив те, що у нього був потенціал для українськості. Ще очолюючи уряд, він запросив до нього представників національно-демократичного табору – і Костенка, і Пинзеника, і Юхновського», – розповів Дорошенко.

Екснардеп Юрій Костенко згадує, як, іще будучи головою уряду, Кучма дратувався через постійні намагання міністрів апелювати до російського досвіду. Він вимагав оригінальних рішень, які не були б калькою тих, які ухвалюють у Москві.

Другий момент, який запам’ятався Костенку: Кучма хотів, аби Україна перестала бути сировинним придатком, як це було за СРСР, та почала розвивати переробну промисловість. Третій плюс тодішнього президента, за версією Костенка, – він не піддався на тиск, що йшов як з боку українських чиновників, так і з боку Заходу у питанні Чорнобильської АЕС.

Бажання Кучми дистанціюватися від Росії, та й загалом вести Україну власним шляхом, було очевидним, підсумував Юрій Костенко.

Нагадаємо, 19 липня 1994-го Леонід Кучма у Верховній Раді склав присягу на вірність Україні.

До слова, президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма вважає, що сьогодні президент України Володимир Зеленський має досвід, якого немає майже ні в кого з його колег-президентів.

Раніше в інтерв'ю The Guardian експрезидент України Леонід Кучма розповів, що 24 лютого 2022 року, в день вторгнення Росії, він з дружиною Людмилою був в центрі Києва і не вірив, що Путін дійсно наважиться піти на Київ. «Я був упевнений, що Путін здатний вторгнутися, але не впевнений, чи вирішить він це зробити», – сказав Кучма.

За його словами, метою Путіна було не лише захоплення землі, а й знищення «концепції» самої України як «конкурентної альтернативи Росії».