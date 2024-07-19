Головна Країна Політика
search button user button menu button

30 років тому Леонід Кучма став президентом. Що тепер кажуть його соратники?

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
30 років тому Леонід Кучма став президентом. Що тепер кажуть його соратники?
Михайло Дорошенко, перший прессекретар президента Кучми, ділиться спогадами, що після Кравчука Кучма виглядав рішучим реформатором
фото: Dnipro news

Роман Безсмертний: «Виборча проросійська риторика Кучми у 1994 році і його дії – це були абсолютно різні речі»

Кучма був людиною, на яку можна спертися у питаннях державності. Таку думку висловив політик і дипломат Роман Безсмертний у матеріалі «Главкома».

Безсмертний пригадує, що коли Кучма зайшов до сесійної зали приймати присягу, то національно-демократичне крило не піднялося.

«Такою на той момент була оцінка дій Кучми, його кандидування, його програми, його гасел. Я належав, власне, до цих депутатів. Але через два місяці, коли він знову увійшов до зали, де слухалось питання, пов'язане із суверенітетом України, територіальною цілісністю, проблемою Криму, то першими, хто обступив Кучму, були якраз представники національно-демократичного крила», – зауважив дипломат.

За його словами, всі дуже швидко побачили, що виборча риторика Кучми і його дії – це були абсолютно різні речі. «Усім стало зрозуміло, що Кучма був тією людиною, на яку можна спертися у питаннях державності», – наголосив політик.

У квітні 1997 року президент України Леонід Кучма призначив Романа Петровича представником президента України у Верховній Раді (на цій посаді він перебував і впродовж наступного скликання аж до квітня 2002 року).

Михайло Дорошенко, перший прессекретар президента Кучми, ділиться спогадами, що після Кравчука Кучма виглядав рішучим реформатором.

«Так, десь різким та імпульсивним. Також до активу Кучми я відносив те, що у нього був потенціал для українськості. Ще очолюючи уряд, він запросив до нього представників національно-демократичного табору – і Костенка, і Пинзеника, і Юхновського», – розповів Дорошенко.

Екснардеп Юрій Костенко згадує, як, іще будучи головою уряду, Кучма дратувався через постійні намагання міністрів апелювати до російського досвіду. Він вимагав оригінальних рішень, які не були б калькою тих, які ухвалюють у Москві.

Другий момент, який запам’ятався Костенку: Кучма хотів, аби Україна перестала бути сировинним придатком, як це було за СРСР, та почала розвивати переробну промисловість. Третій плюс тодішнього президента, за версією Костенка, – він не піддався на тиск, що йшов як з боку українських чиновників, так і з боку Заходу у питанні Чорнобильської АЕС.

Бажання Кучми дистанціюватися від Росії, та й загалом вести Україну власним шляхом, було очевидним, підсумував Юрій Костенко.

Нагадаємо, 19 липня 1994-го Леонід Кучма у Верховній Раді склав присягу на вірність Україні.

До слова, президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма вважає, що сьогодні президент України Володимир Зеленський має досвід, якого немає майже ні в кого з його колег-президентів. 

Раніше в інтерв'ю The Guardian експрезидент України Леонід Кучма розповів, що 24 лютого 2022 року, в день вторгнення Росії, він з дружиною Людмилою був в центрі Києва і не вірив, що Путін дійсно наважиться піти на Київ. «Я був упевнений, що Путін здатний вторгнутися, але не впевнений, чи вирішить він це зробити», – сказав Кучма.

За його словами, метою Путіна було не лише захоплення землі, а й знищення «концепції» самої України як «конкурентної альтернативи Росії». 

Читайте також:

Теги: прессекретар президент Україна промисловість Леонід Кучма Роман Безсмертний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Кучма – єдиний український президент, якому довелося відпрацювати два терміни»
Епоха «кучмізму». Переосмислення
14 липня, 17:00
Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ у районі Торецька
Темпи наступу ворога сповільнюються. Огляд з фронту
16 липня, 16:30
Ніколя Тензер, президент Центру вивчення і дослідження політичних рішень
Французький експерт пояснив, коли Росію можна буде запросити на переговори
20 червня, 01:46
У США вважають, що потрібно створити такі умови на фронті, коли Росія повинна буде замислитися, чи може вона просуватися далі
Адміністрація США пояснила, що стане стратегією успіху для України
25 червня, 08:53
Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії та президентом Європейської ради
Україна та ЄС підписали безпекову угоду
27 червня, 15:45
Трамп швидко перевершив Байдена за кількістю підписників і вподобань у TikTok
Байден зустрічався з TikTok-блогерами, які мали допомогти йому перемогти у виборах
5 липня, 14:55
Жінки мобілізованих росіян просять повернути їхніх чоловіків додому
Після смерті Навального Кремль визначив нову загрозу для себе
9 липня, 13:39
У західних областях мінлива хмарність, без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині вдень місцями короткочасний дощ
Мінлива хмарність та 39° тепла: прогноз погоди на 12 липня
12 липня, 05:33
Володимир Зеленський 4 липня заявив, що на саміті «представники Росії мають бути присутні»
Україна має намір провести друге засідання Саміту миру до кінця 2024: аналіз ISW
12 липня, 06:31

Політика

30 років тому Леонід Кучма став президентом. Що тепер кажуть його соратники?
30 років тому Леонід Кучма став президентом. Що тепер кажуть його соратники?
Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни – Зеленський
Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни – Зеленський
Зеленський виступить на засіданні уряду Британії
Зеленський виступить на засіданні уряду Британії
Родина ексзаступника секретаря РНБО зводить віллу в Іспанії – розслідування
Родина ексзаступника секретаря РНБО зводить віллу в Іспанії – розслідування
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III
Позбавлення держнагород. Нардепи знайшли прогалини в президентському законопроєкті
Позбавлення держнагород. Нардепи знайшли прогалини в президентському законопроєкті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
19K
«Коля завжди правий». Матір Тищенка прокоментувала події навколо нардепа
8476
Європу «підсмажить» африканський антициклон: низку країн чекають блекаути
7987
Збирачі чорниці у Фінляндії заробляють чималі гроші: які умови
7796
Чи хочуть фіни допомагати Україні воювати: дані опитування
7181
Кабмін спростив призначення субсидій

Новини

Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua