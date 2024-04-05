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Кучма визнав: Зеленський – найдосвідченіший з українських президентів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Кучма визнав: Зеленський – найдосвідченіший з українських президентів
На думку Кучми, Зеленський має сьогодні такий досвід, якого немає майже ні в кого з його колег-президентів
фото: Офіс президента України

На думку Кучми, Зеленський за короткий час перетворився не лише на політика світового рівня, а на справжнього лідера.

Президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма вважає, що сьогодні президент України Володимир Зеленський має досвід, якого немає майже ні в кого з його колег-президентів. Таку заяву зробив Леонід Кучма у інтерв'ю інформаційній агенції «Кіодо цусін» (Японія).    

Кучма відмовився на прохання журналістів радити будь-що чинному президенту України серез ЗМІ і наголосив, що у разі потреби Зеленський може сам звернутися за порадою. «При всій повазі до медіа, я не вважаю, що саме таким способом я маю щось радити Президенту. Якщо Володимиру Олександровичу знадобиться моя порада – він звернеться до мене особисто. На щастя, така можливість у нас є. Втім, сьогодні я б порадив йому просто з більшою впевненістю робити те, що він робить», – сказав він.  

На думку Кучми, Зеленський за короткий час перетворився не лише на політика світового рівня, а на справжнього лідера. «Він має сьогодні такий досвід, якого немає майже ні в кого з його колег-президентів. І він використовує його правильно», – зазначив другий президент України.

Раніше в інтерв'ю The Guardian колишній президент України розповів, що 24 лютого 2022 року, в день вторгнення Росії, він з дружиною Людмилою був в центрі Києва і не вірив, що Путін дійсно наважиться піти на Київ. «Я був упевнений, що Путін здатний вторгнутися, але не впевнений, чи вирішить він це зробити», – сказав Кучма.

За його словами, метою Путіна було не лише захоплення землі, а й знищення «концепції» самої України як «конкурентної альтернативи Росії». 

Він також розповів, що перші ознаки ревізіоністських амбіцій Москви з'явилися у 2003 році. Путін, новий президент Росії, заявив про права на невеликий острів Тузла в Чорному морі, між Кримом і материковою частиною Росії. У цьому випадку Путін відступив. Він дав додаткові «чіткі сигнали» про свій намір силою розширити кордони Росії, коли у 2008 році відправив війська до сусідньої Грузії. Після цього навесні 2014 року він захопив Крим.

Також Кучма пояснив, чим обернеться для США відмова від підтримки України.

Теги: Леонід Кучма політика Володимир Зеленський президент Офіс президента

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