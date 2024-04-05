Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним

На думку Кучми, 2014 рік – це одна з тих точок, коли «щось пішло не так». Україна мала тоді показати силу та готовність до спротиву

Головний чинник, який привів до вторгнення – це Путін, але запобігти нападу було б можна, якби Росія від початку бачила в Україні не легку здобич, а серйозну силу, здатну на спротив. Таку заяву зробив Леонід Кучма у інтерв'ю інформаційній агенції «Кіодо цусін» (Японія).

«Ми мали відповідати з першої хвилини російської агресії ще у 2014 році. Якби я був Президентом тоді, я б віддав наказ на знищення тих «зелених чоловічків» без розпізнавальних знаків (а значить – невідомих терористів!), які захопили Верховну Раду Криму. Тим більше, що Путін тоді заявив: «наших там нет», – сказав Кучма.

Крім того, Україні треба було докладати максимум зусиль у розробку і виробництво новітніх систем озброєння.«Всі роки після початку російської агресії у 2014 році я закликав приділяти максимум уваги ударним ракетам. Я пів життя присвятив ракетно-космічним технологіям, і добре знаю, що наші фахівці були готові їх виробляти», – зазначив Кучма.

Він нагадав, що саме за його президентства, у 2002 році, Україна вперше поставила стратегічну мету – вступ до НАТО.

На думку Кучми, 2014 рік – це одна з тих точок, коли «щось пішло не так». Україна мала тоді показати силу та готовність до спротиву. Але не лише вона.

«Тоді Україну не підтримав Захід. Обама та Меркель не зробили те, що, скоріш за все, тоді надовго зупинило б Путіна. Втім, мене це не дивує. Адже Меркель була «співавторкою» ще одного моменту, коли «щось пішло не так». У 2008 році вона стала головною перешкодою для запрошення до НАТО України та Грузії, а через кілька місяців поблажливо дозволила Росії анексувати 20% грузинських земель. Підсумок тодішнього загравання Заходу з Путіним відомий», – зазначив Кучма.

Тепер, натхненний безкарністю та нерішучістю Заходу, Путін погрожує нападом вже й іншим країнам. Колись щось і справді пішло не так, вважає другий президент України.

Кучма нагадав, коли у 1938 році умиротворювали Гітлера – він проковтнув Чехословаччину, а далі зжер Польщу, Данію, Норвегію, Бенілюкс, Францію, почав бомбити Британію.

«Така була природа Гітлера – він не зупинявся, доки його не зупинили зброєю, але вже з катастрофічними людськими жертвами. Така сама природа Путіна. Тож моя порада Заходу: не ставайте Чемберленом. Подумайте сто разів, перш ніж виберете ганьбу», – резюмував Кучма.

Зазначимо, Кучма вважає, що сьогодні президент України Володимир Зеленський має досвід, якого немає майже ні в кого з його колег-президентів. На думку Кучми, Зеленський за короткий час перетворився не лише на політика світового рівня, а на справжнього лідера.

Раніше в інтерв'ю The Guardian колишній президент України розповів, що 24 лютого 2022 року, в день вторгнення Росії, він з дружиною Людмилою був в центрі Києва і не вірив, що Путін дійсно наважиться піти на Київ. «Я був упевнений, що Путін здатний вторгнутися, але не впевнений, чи вирішить він це зробити», – сказав Кучма.

За його словами, метою Путіна було не лише захоплення землі, а й знищення «концепції» самої України як «конкурентної альтернативи Росії».

Він також розповів, що перші ознаки ревізіоністських амбіцій Москви з'явилися у 2003 році. Путін, новий президент Росії, заявив про права на невеликий острів Тузла в Чорному морі, між Кримом і материковою частиною Росії. У цьому випадку Путін відступив. Він дав додаткові «чіткі сигнали» про свій намір силою розширити кордони Росії, коли у 2008 році відправив війська до сусідньої Грузії. Після цього навесні 2014 року він захопив Крим.

Також Кучма пояснив, чим обернеться для США відмова від підтримки України.